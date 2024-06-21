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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

В Москве согласовали нового куратора внутренней политики для Омской области

В правительстве Омской области появится новый куратор внутренней политики

21 июня 2024, 10:33

В Москве согласовали нового куратора внутренней политики для Омской области

В Омске эту новость пока не комментируют.

Помощник губернатора Омской области Егор Горбатенко согласован в Администрации президента на пост куратора внутренней политики в региональном правительстве. Об этом пишут «Коммерческие вести» со ссылкой на свои источники.

Егор Горбатенко работал под началом Виталия Хоценко в федеральном Министерстве промышленности и торговли, затем был его помощником в ДНР, а весной 2023 года вслед за начальником перебрался в Омск и стал помощником губернатора. Информацию о новом назначении в областном правительстве пока не комментируют.

— На данный момент подобной информацией не располагаю, — сообщила Городу55 пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

На данный момент внутреннюю политику в правительстве Омской области курирует Олег Заремба. Город55 еще 2 недели назад писал о том, что этот чиновник уйдет в отставку, а его место займет Горбатенко.

Заместитель губернатора Омской области Олег Заремба уйдет в отставку
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#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Олег Заремба#Областное правительство#Егор Горбатенко
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