В правительстве Омской области появится новый куратор внутренней политики

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Помощник губернатора Омской области Егор Горбатенко согласован в Администрации президента на пост куратора внутренней политики в региональном правительстве. Об этом пишут «Коммерческие вести» со ссылкой на свои источники.
Егор Горбатенко работал под началом Виталия Хоценко в федеральном Министерстве промышленности и торговли, затем был его помощником в ДНР, а весной 2023 года вслед за начальником перебрался в Омск и стал помощником губернатора. Информацию о новом назначении в областном правительстве пока не комментируют.
— На данный момент подобной информацией не располагаю, — сообщила Городу55 пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.
На данный момент внутреннюю политику в правительстве Омской области курирует Олег Заремба. Город55 еще 2 недели назад писал о том, что этот чиновник уйдет в отставку, а его место займет Горбатенко.