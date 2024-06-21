В правительстве Омской области появится новый куратор внутренней политики

Егор Горбатенко работал под началом Виталия Хоценко в федеральном Министерстве промышленности и торговли, затем был его помощником в ДНР, а весной 2023 года вслед за начальником перебрался в Омск и стал помощником губернатора. Информацию о новом назначении в областном правительстве пока не комментируют.