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Updated Сегодня, 04:20

Омские судебные приставы оштрафовали предпринимательницу за уклонение от закона

Судебные приставы наказали омскую предпринимательницу за уклонение от закона

21 июня 2024, 04:20
Фото: 1MI

Омские судебные приставы оштрафовали предпринимательницу за уклонение от закона

Омские судебные приставы обязали предпринимательницу освободить участок, который она занимала незаконно, женщина не сразу согласилась исполнить требования, поэтому заплатила крупный штраф.

В суд с иском обратились представители депимущества и потребовали обязать индивидуальную предпринимательницу освободить земельный участок на улице 2-й Солнечной, так как она не имеет право им пользоваться.

В суде рассмотрели иск и пришли к выводу, что женщина не платит аренду за землю, при этом занимает площадь 3 301 кв. м, на участке располагаются автомойка, кафе и автостоянка. Суд обязал омичку освободить территорию.

Судебный пристав-исполнитель сообщил ИП, что она должна покинуть участок, а за отклонение от требования ждет наказание. Однако это не остановило женщину. Она не спешила исполнять решение суда, из-за чего неоднократно получала штрафы, их сумма составила 43 тысячи рублей.

После омичка все же устранила нарушение, так как она это сделала не сразу, ей пришлось оплатить исполнительский сбор.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Иск#Судебные приставы#Предприниматель#Новости#Приставы#Судебный пристав#Служба судебных приставов#Отдел судебных приставов#Судебный пристав-исполнитель
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