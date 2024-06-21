Судебные приставы наказали омскую предпринимательницу за уклонение от закона

Судебный пристав-исполнитель сообщил ИП, что она должна покинуть участок, а за отклонение от требования ждет наказание. Однако это не остановило женщину. Она не спешила исполнять решение суда, из-за чего неоднократно получала штрафы, их сумма составила 43 тысячи рублей.