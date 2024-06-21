Судебные приставы наказали омскую предпринимательницу за уклонение от закона

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В суд с иском обратились представители депимущества и потребовали обязать индивидуальную предпринимательницу освободить земельный участок на улице 2-й Солнечной, так как она не имеет право им пользоваться.
В суде рассмотрели иск и пришли к выводу, что женщина не платит аренду за землю, при этом занимает площадь 3 301 кв. м, на участке располагаются автомойка, кафе и автостоянка. Суд обязал омичку освободить территорию.
Судебный пристав-исполнитель сообщил ИП, что она должна покинуть участок, а за отклонение от требования ждет наказание. Однако это не остановило женщину. Она не спешила исполнять решение суда, из-за чего неоднократно получала штрафы, их сумма составила 43 тысячи рублей.
После омичка все же устранила нарушение, так как она это сделала не сразу, ей пришлось оплатить исполнительский сбор.