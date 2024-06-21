Что можно брать в ручную кладь на самолет в 2024 году

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Это вещи лежат на борту самолета в специальных отсеках над сиденьями или под ними. Пассажирам разрешают обычно или один объемный рюкзак, или сумку. Также допускаются вдобавок дамская сумочка, портфель, верхняя одежда, лекарства, детское питание, костыли, трость, ходунки, детская люлька, и товары из duty-free.
Конечно, у каждой авиакомпании действуют свои ограничения на ручную кладь.
В большинстве случаев вес ручной клади должен быть в районе 5-10 килограммов. Опять же у авиакомпаний могут быть разные требования. На авиабилетах обычно указываются точные размеры. Сумка должна быть мягкой и гибкой, чтобы ее можно было удобно класть в отсеки.
Объем емкости должен не превышать 100 мл. При этом баночки должны быть упакованы в специальные прозрачные пакеты. Одному пассажиру разрешено брать только один такой пакет.
Если вы взяли жидкость в duty-free, нужно сохранить целостность упаковки до приземления.
Авиакомпании разрешают брать на борт с собой твердые продукты или желеобразные вещества. Это можно, если соблюдать требования по объему и упаковке. С алкоголем в ручной клади строгие правила. Его можно провозить в салоне, если спиртное куплено в duty-free. При этом бутылка должна быть не повреждена. Алкоголь, разумеется, во время полета употреблять нельзя.
С собой разрешают взять только необходимые препараты, на которые есть документы, подтверждающие это.
Крупный спортивный инвентарь перевозят в багаже. А музыкальные инструменты могут разрешить положить в ручную кладь. Стоит уточнить об этом заранее в авиакомпании.
На борту самолета можно провозить ножницы с длиной режущего полотна менее 6 см, ножи с закругленным режущим полотном такой же длины, пластиковые столовые приборы, спицы для вязания из дерева, одноразовые станки, электробритвы, швейные иглы.