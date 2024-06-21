Что можно брать в ручную кладь на самолет в 2024 году

Авиакомпании разрешают брать на борт с собой твердые продукты или желеобразные вещества. Это можно, если соблюдать требования по объему и упаковке. С алкоголем в ручной клади строгие правила. Его можно провозить в салоне, если спиртное куплено в duty-free. При этом бутылка должна быть не повреждена. Алкоголь, разумеется, во время полета употреблять нельзя.