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Posted Сегодня, 09:21

Published Сегодня, 09:21

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

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Что можно брать в ручную кладь на самолет в 2024 году

21 июня 2024, 09:21
Фото: gorod55.ru
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Каждый год требования к пассажирам по ручной клади в самолетах меняются. Какие правила действуют сейчас? Подробности — в материале Города55.

Какие предметы можно взять в ручную кладь

Это вещи лежат на борту самолета в специальных отсеках над сиденьями или под ними. Пассажирам разрешают обычно или один объемный рюкзак, или сумку. Также допускаются вдобавок дамская сумочка, портфель, верхняя одежда, лекарства, детское питание, костыли, трость, ходунки, детская люлька, и товары из duty-free.

Конечно, у каждой авиакомпании действуют свои ограничения на ручную кладь.

Ручная кладь по весу и размерам

В большинстве случаев вес ручной клади должен быть в районе 5-10 килограммов. Опять же у авиакомпаний могут быть разные требования. На авиабилетах обычно указываются точные размеры. Сумка должна быть мягкой и гибкой, чтобы ее можно было удобно класть в отсеки.

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Фото: gorod55.ru

Требования по ручной клади в разных авиакомпаниях

  • S7 эконом-класс: Вес до 10 кг, размер не больше 55×40×23 см. Бизнес-класс: Вес до 15 кг, размер не больше 55×40×23 см
  • Аэрофлот: 1 место не более 23 кг, габариты не более 203 см по сумме трёх измерений
  • Победа: по весу не ограничивается, компания является лоукостером

Жидкости и их перевозка в ручной клади

Объем емкости должен не превышать 100 мл. При этом баночки должны быть упакованы в специальные прозрачные пакеты. Одному пассажиру разрешено брать только один такой пакет.

Если вы взяли жидкость в duty-free, нужно сохранить целостность упаковки до приземления.

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иллюстрация
Фото: gorod55.ru

Еда и алкоголь в ручной клади

Авиакомпании разрешают брать на борт с собой твердые продукты или желеобразные вещества. Это можно, если соблюдать требования по объему и упаковке. С алкоголем в ручной клади строгие правила. Его можно провозить в салоне, если спиртное куплено в duty-free. При этом бутылка должна быть не повреждена. Алкоголь, разумеется, во время полета употреблять нельзя.

Лекарства, косметика и спортивный инвентарь в ручной клади

С собой разрешают взять только необходимые препараты, на которые есть документы, подтверждающие это.

Крупный спортивный инвентарь перевозят в багаже. А музыкальные инструменты могут разрешить положить в ручную кладь. Стоит уточнить об этом заранее в авиакомпании.

Острые предметы в ручной клади

На борту самолета можно провозить ножницы с длиной режущего полотна менее 6 см, ножи с закругленным режущим полотном такой же длины, пластиковые столовые приборы, спицы для вязания из дерева, одноразовые станки, электробритвы, швейные иглы.

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#Алина Ясинская#Общество#Самолет#Россия#Новости#Авиакомпании#Рейс#Ручная кладь
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