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Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

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Билеты есть, а мест нет: что делать, если столкнулся с овербукингом

20 июня 2024, 13:39
Фото: gorod55.ru
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Время от времени пассажиры сталкиваются с овербукингом. Как быть в подобной ситуации? Подробности — в материале Города55.

Так, жительница Перми Анастасия не смогла отправиться в Москву. За ее рейс была ответственна авиакомпания «Победа». На стойке регистрации сотрудники сообщили пассажирке, что произошел овербукинг. Это означает, что билетов перевозчик продал больше, чем есть мест в самолете.

По итогу пассажирка так и добралась до столицы с «Победой». Более того, это доставило ей финансовых неудобств, поскольку она покупала билет с помощью кредитной карты. Когда девушка уже сделала все свои дела в Москве, узнала, что и в обратную сторону она попала в ту же ситуацию.

Анастасия обратилась в суд и ее требования удовлетворили в полном объеме. Было доказано, что отказ авиакомпании «Победы» был незаконным. Общая сумма искового заявления сложилась в 290 тыс рублей. В этой сумме предусмотрены траты на новые билеты, неустойка, проценты и компенсация морального вреда. Также с перевозчика взыскали деньги, потраченные на почтовые нужды, юридические услуги и выписали штраф.

Стоит сказать, что в Российской Федерации проблема с овербукингом до сих пор еще не рассматривалась на законодательном уровне, поэтому непонятно, что с этим делать.

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Фото: gorod55.ru

Права пассажиров при овербукинге

Если вы купили билет, а вам отказывают в перевозке, то необходимо для начала подготовить документы, которые подтверждают бронирование и оплату. Далее нужно потребовать от авиакомпании справку, что был отказ в перелете. Восстановить свои права также можно при помощи свидетелей и тех, кого также не пустили на борт из-за овербукинга. Для этого нужно попросить у них адреса и телефоны. После этого пассажир пишет претензию авиакомпании, рассказывая подробно о проблеме и заявляя свои требования.

Если сотрудники не хотят принимать и регистрировать претензию, то подавайте ее в электронном виде через сайт перевозчика. После этого при первой возможности продублируйте заявку почтой.

В случае отказа со стороны перевозчика решать проблему пассажир подает жалобу в Роспотребнадзор, Росавиацию и транспортную прокуратуру. Также, разумеется, к делу нужно подключать судей.

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Фото: gorod55.ru

Обязанности авиакомпании при задержке рейса

  • предоставить комнату матери и ребенка пассажиру с ребенком в возрасте до семи лет;
  • обеспечить два телефонных звонка или два сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечить прохладительными напитками при ожидании отправления рейса более двух часов;
  • обеспечить горячим питанием при ожидании более четырех часов и далее каждые шесть часов — в дневное время и каждые восемь часов — в ночное время;
  • обеспечить размещение в гостинице при ожидании отправления рейса более восьми часов — в дневное время и более шести часов — в ночное время;
  • организовать доставку транспортом от аэропорта до гостиницы и обратно в тех случаях, когда гостиница предоставляется без взимания дополнительной платы;
  • организовать хранение багажа.
Нормы багажа и ручной клади: что можно и что нельзя брать с собой в самолет
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#Алина Ясинская#Общество#Россия#Самолеты#Новости#Путешествие#Авиакомпании#Рейс#Овербукинг
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