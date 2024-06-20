Билеты есть, а мест нет: что делать, если столкнулся с овербукингом

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:41
Updated Сегодня, 13:41
Так, жительница Перми Анастасия не смогла отправиться в Москву. За ее рейс была ответственна авиакомпания «Победа». На стойке регистрации сотрудники сообщили пассажирке, что произошел овербукинг. Это означает, что билетов перевозчик продал больше, чем есть мест в самолете.
По итогу пассажирка так и добралась до столицы с «Победой». Более того, это доставило ей финансовых неудобств, поскольку она покупала билет с помощью кредитной карты. Когда девушка уже сделала все свои дела в Москве, узнала, что и в обратную сторону она попала в ту же ситуацию.
Анастасия обратилась в суд и ее требования удовлетворили в полном объеме. Было доказано, что отказ авиакомпании «Победы» был незаконным. Общая сумма искового заявления сложилась в 290 тыс рублей. В этой сумме предусмотрены траты на новые билеты, неустойка, проценты и компенсация морального вреда. Также с перевозчика взыскали деньги, потраченные на почтовые нужды, юридические услуги и выписали штраф.
Стоит сказать, что в Российской Федерации проблема с овербукингом до сих пор еще не рассматривалась на законодательном уровне, поэтому непонятно, что с этим делать.
Если вы купили билет, а вам отказывают в перевозке, то необходимо для начала подготовить документы, которые подтверждают бронирование и оплату. Далее нужно потребовать от авиакомпании справку, что был отказ в перелете. Восстановить свои права также можно при помощи свидетелей и тех, кого также не пустили на борт из-за овербукинга. Для этого нужно попросить у них адреса и телефоны. После этого пассажир пишет претензию авиакомпании, рассказывая подробно о проблеме и заявляя свои требования.
Если сотрудники не хотят принимать и регистрировать претензию, то подавайте ее в электронном виде через сайт перевозчика. После этого при первой возможности продублируйте заявку почтой.
В случае отказа со стороны перевозчика решать проблему пассажир подает жалобу в Роспотребнадзор, Росавиацию и транспортную прокуратуру. Также, разумеется, к делу нужно подключать судей.