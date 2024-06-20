Билеты есть, а мест нет: что делать, если столкнулся с овербукингом

Если вы купили билет, а вам отказывают в перевозке, то необходимо для начала подготовить документы, которые подтверждают бронирование и оплату. Далее нужно потребовать от авиакомпании справку, что был отказ в перелете. Восстановить свои права также можно при помощи свидетелей и тех, кого также не пустили на борт из-за овербукинга. Для этого нужно попросить у них адреса и телефоны. После этого пассажир пишет претензию авиакомпании, рассказывая подробно о проблеме и заявляя свои требования.