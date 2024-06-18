gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

В Исилькуле вандалы сломали фонтаны в центре города

Были очень рады. В Исилькуле вандалы сломали фонтаны в центре города

18 июня 2024, 09:30
Фото: администрация города Исилькуль

В Исилькуле вандалы сломали фонтаны в центре города

Администрация пока не знает, кто причастен к разрушению.

В администрации Исилькуля рассказали о том, что центре города произошел акт вандализма. Инцидент случился на прошлых выходных.

Разрушению подверглись фонтаны на площади у администрации Исилькуля. Их включили во второй половине мая. Взрослые, подростки и дети с удовольствием проводили у фонтанов время, отмечается в сообществе местной администрации.

Есть данные, что фонтаны сломали с 15 на 16 июня. Администрация Исилькуля официально обратилась к местным жителям и попросила не портить внешний вид города.

Напомним, что в Омске спустя 20 лет включили фонтан у знакового места. Долгое время он не работал у библиотеки имени Пушкина.

Удалось реанимировать. Фонтан у библиотеки им. Пушкина заработал спустя 20 лет
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Новости#Фонтан#Фонтаны
Подпишитесь
Теперь окончательно: в Омске одобрили разрешение строить школы и детсады вскладчину
Сегодня, 04:25
Успеть до августа. В Омске выделили 15 млн на изготовление 14 композиций для «Флоры»
Сегодня, 05:03
Отравляющий газ и запах тухлых яиц. Омичи два дня подряд дышали опасными выбросами
Сегодня, 05:15
Экс-игрока омского «Авангарда» признали лучшим хоккеистом года
Сегодня, 10:24
Неудачные торги. Здание ДК имени Козицкого пытался выкупить сын омского экс-министра
Сегодня, 10:29
«Прошу вмешаться в беспредел»: омичи сообщили об отключениях горячей воды
Сегодня, 11:10