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Updated Сегодня, 07:57

В Омской области до сих пор не ушла вода из жилых домов после паводка

Ждут и сушат. Из жилых домов Усть-Ишимского района до сих пор не ушла вода

17 июня 2024, 07:55
Фото: МЧС РФ по Омской обласи

В Омской области до сих пор не ушла вода из жилых домов после паводка

Уровень воды в реке Иртыш снижается, однако не так быстро.

Появилась информация об уровне воды в Ишиме. Региональный оперативный штаб обсудил затопление в Омской области на заседании.

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, затопленным остаются 209 жилых домов в десяти населенных пунктах. Однако в последние сутки вода отошла от десяти зданий. Сегодня, 17 июня, уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим составляет 834 сантиметров, а уровень воды в Ишиме в районе села Орехово составляет 1197 сантиметров

В домах, от которых ушла вода, сразу проводится просушка и дезинфекция. Также жильцам возвращают электричество. Оно восстановлено пока в 253 домах.

Вода постепенно покидает жилые дома в Усть-Ишимском районе. В региональном МЧС рассказали, что вода полностью ушла из жилых домов в селах Слободчики и Ашеваны. Спасатели говорят, что в муниципальном районе остаются затопленными 184 жилых дома и 688 приусадебных участков.

С момента пика паводка в районе вода в реке Иртыш спала на 112 сантиметров, а в Ишиме — на 436 сантиметров.

Паводок отступает. Уровень воды в Иртыше у Усть-Ишима снизился еще на 5 сантиметров
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#Алина Ясинская#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Паводок#Новости#Затопление#Виталий Хоценко#Паводковая ситуация
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