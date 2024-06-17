Ждут и сушат. Из жилых домов Усть-Ишимского района до сих пор не ушла вода

Posted Сегодня, 07:55
Published Сегодня, 07:55
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Появилась информация об уровне воды в Ишиме. Региональный оперативный штаб обсудил затопление в Омской области на заседании.
Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, затопленным остаются 209 жилых домов в десяти населенных пунктах. Однако в последние сутки вода отошла от десяти зданий. Сегодня, 17 июня, уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим составляет 834 сантиметров, а уровень воды в Ишиме в районе села Орехово составляет 1197 сантиметров
В домах, от которых ушла вода, сразу проводится просушка и дезинфекция. Также жильцам возвращают электричество. Оно восстановлено пока в 253 домах.
Вода постепенно покидает жилые дома в Усть-Ишимском районе. В региональном МЧС рассказали, что вода полностью ушла из жилых домов в селах Слободчики и Ашеваны. Спасатели говорят, что в муниципальном районе остаются затопленными 184 жилых дома и 688 приусадебных участков.
С момента пика паводка в районе вода в реке Иртыш спала на 112 сантиметров, а в Ишиме — на 436 сантиметров.