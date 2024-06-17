Ждут и сушат. Из жилых домов Усть-Ишимского района до сих пор не ушла вода

Как сообщил губернатор Виталий Хоценко, затопленным остаются 209 жилых домов в десяти населенных пунктах. Однако в последние сутки вода отошла от десяти зданий. Сегодня, 17 июня, уровень воды в Иртыше у села Усть-Ишим составляет 834 сантиметров, а уровень воды в Ишиме в районе села Орехово составляет 1197 сантиметров