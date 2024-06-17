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Updated Сегодня, 11:25

В омском казенном учреждении снова сменилось руководство

В омском КУ из доходного дома Гутермахера и Лермана появился постоянный директор

17 июня 2024, 11:16
Фото: 1MI

В омском казенном учреждении снова сменилось руководство

Врио Алексей Кириченов продержался всего месяц.

В казенном учреждении города Омска «Аналитическое сопровождение» снова сменилось руководство. С 13 мая КУ руководил Алексей Кириченов в статусе исполняющего обязанности директора, но теперь там появился просто директор, без приставок. Это Любовь Брыжагина.

Напомним: специализация «Аналитического сопровождения» — «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». КУ зарегистрировано в двухэтажке на пересечении улиц 10 лет Октября и 30 лет ВЛКСМ. Это памятник культуры, известный как «доходный дом Гутермахера и Лермана». В том же доме находится ресторан «Токио», а в прошлом находился еще и стрип-клуб «Жара». Кстати, в начале года это здание было внесено в программу приватизации.

Последним постоянным руководителем «Аналитического сопровождения» была Ирина Фрайндт, занимавшая этот пост почти 5 лет.

В омском КУ из доходного дома Гутермахера и Лермана снова сменилось руководство
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#Николай Эйхвальд#Омск#Новости#Казенные учреждения
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