Зарплаты до 100 тысяч. Мэрия Омска набирает дорожных рабочих

Согласно данным сайта Зарплата.ру, дорожным рабочим в УДХБ готовы платить от 35 тысяч рублей, трактористам — от 42 тысяч, рабочим зеленого хозяйства — от 35 тысяч, слесарям — от 39 тысяч, электрогазосварщикам — от 45 тысяч.