Зарплаты до 100 тысяч. Мэрия Омска набирает дорожных рабочих

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
На сайте мэрии Омска 6 июня обновили список вакансий от Управления дорожного хозяйства и благоустройства. В ведомство требуются водители, дорожные рабочие, электрогазосварщики, машинисты, трактористы, матросы-спасатели и другие сотрудники.
Согласно данным сайта Зарплата.ру, дорожным рабочим в УДХБ готовы платить от 35 тысяч рублей, трактористам — от 42 тысяч, рабочим зеленого хозяйства — от 35 тысяч, слесарям — от 39 тысяч, электрогазосварщикам — от 45 тысяч.
Самую высокую зарплату предлагают машинисту асфальтоукладчика и машинисту дорожной фрезы — от 100 тысяч рублей. Требуется удостоверение тракториста-машиниста со всеми категориями управления самоходными машинами, удостоверение на право управления асфальтоукладчиком и стаж работы не менее 1 года.
Ранее Город55 рассказывал о вакансиях на заводах Омска. Наиболее востребованные профессии: токарь, оператор станков с ЧПУ, сварщик.