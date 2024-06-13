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Зарплаты до 100 тысяч. Мэрия Омска набирает дорожных рабочих

13 июня 2024, 09:19
Фото: Изображение Midjourney
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В УДХБ Омска опубликовали вакансии для дорожных рабочих с зарплатой до 100 тысяч

Наиболее высокую зарплату предлагают машинисту дорожной фрезы и асфальтоукладчика.

На сайте мэрии Омска 6 июня обновили список вакансий от Управления дорожного хозяйства и благоустройства. В ведомство требуются водители, дорожные рабочие, электрогазосварщики, машинисты, трактористы, матросы-спасатели и другие сотрудники.

Согласно данным сайта Зарплата.ру, дорожным рабочим в УДХБ готовы платить от 35 тысяч рублей, трактористам — от 42 тысяч, рабочим зеленого хозяйства — от 35 тысяч, слесарям — от 39 тысяч, электрогазосварщикам — от 45 тысяч.

Самую высокую зарплату предлагают машинисту асфальтоукладчика и машинисту дорожной фрезы — от 100 тысяч рублей. Требуется удостоверение тракториста-машиниста со всеми категориями управления самоходными машинами, удостоверение на право управления асфальтоукладчиком и стаж работы не менее 1 года.

Ранее Город55 рассказывал о вакансиях на заводах Омска. Наиболее востребованные профессии: токарь, оператор станков с ЧПУ, сварщик.

Токари, сварщики и операторы. Сколько готовы платить рабочим на омских заводах
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#Евгений Игишев#Мэрия Омска#Зарплата#Вакансии#Слесари#Трактористы#Рабочие зеленого хозяйства#Электрогазосварщики
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