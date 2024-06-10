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Published Сегодня, 12:23

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Updated Сегодня, 12:23

Хоценко прокомментировал задержание экс-министра труда Омской области Куприянова

Губернатор Хоценко впервые прокомментировал задержание экс-министра труда Куприянова

10 июня 2024, 12:23
Фото: Правительство Омской области

Хоценко прокомментировал задержание экс-министра труда Омской области Куприянова

Виталий Хоценко прокомментировал уголовное дело бывшего министра труда и соцразвития Омской области Владимира Куприянова, губернатор отметил, что, при необходимости, правительство региона будет оказывать содействие правоохранительным органам.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко впервые прокомментировал задержание экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова по уголовному делу о взяточничестве. Следствие предполагает, что чиновник получил крупную сумму денег и имущество за общее покровительство и попустительство по службе своего знакомого.

«Ну, что можно сказать, правоохранительные органы работают, следствие идет. Мы, если какая-то информация потребуется от правительства, от министерства труда, соответственно, будем оказывать все необходимое содействие», — сказал Хоценко.

Напомним, что Владимира Куприянова отправили в СИЗО на два месяца, задержали экс-министра в омском аэропорту 5 июня. Как сообщили в правоохранительных органах, уголовное дело связано с периодом работы чиновника в команде Александра Буркова в 2020–2021 годах.

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