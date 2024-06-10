Губернатор Хоценко впервые прокомментировал задержание экс-министра труда Куприянова

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Губернатор Омской области Виталий Хоценко впервые прокомментировал задержание экс-министра труда и соцразвития Владимира Куприянова по уголовному делу о взяточничестве. Следствие предполагает, что чиновник получил крупную сумму денег и имущество за общее покровительство и попустительство по службе своего знакомого.
«Ну, что можно сказать, правоохранительные органы работают, следствие идет. Мы, если какая-то информация потребуется от правительства, от министерства труда, соответственно, будем оказывать все необходимое содействие», — сказал Хоценко.
Напомним, что Владимира Куприянова отправили в СИЗО на два месяца, задержали экс-министра в омском аэропорту 5 июня. Как сообщили в правоохранительных органах, уголовное дело связано с периодом работы чиновника в команде Александра Буркова в 2020–2021 годах.