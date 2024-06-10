Губернатор Хоценко впервые прокомментировал задержание экс-министра труда Куприянова

Напомним, что Владимира Куприянова отправили в СИЗО на два месяца, задержали экс-министра в омском аэропорту 5 июня. Как сообщили в правоохранительных органах, уголовное дело связано с периодом работы чиновника в команде Александра Буркова в 2020–2021 годах.