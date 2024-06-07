«Газпром нефть» станет партнером Иркутской области по поставкам автомобильных масел

В рамках соглашения предприятиям Иркутской области предоставят широкий ассортимент смазочных материалов, насчитывающий больше тысячи различных наименований, предназначенных для нужд машиностроения, металлургической отрасли, добывающей промышленности и энергетики, а также сельскохозяйственного сектора и транспортно-логистического комплекса региона. Кроме того, с 2021 года «Газпром нефть» выпускает эффективные турбинные и трансформаторные масла для важных агрегатов гидроэлектростанций и энергоустановок, а также гидравлические смазочные материалы для современных моделей прокатных станов и литейного оборудования.