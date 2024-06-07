«Газпром нефть» станет партнером Иркутской области по поставкам автомобильных масел

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Документ о партнерстве был подписан на полях Петербургского международного экономического форума, оператором соглашения станет «Газпромнефть — смазочные материалы».
В рамках соглашения предприятиям Иркутской области предоставят широкий ассортимент смазочных материалов, насчитывающий больше тысячи различных наименований, предназначенных для нужд машиностроения, металлургической отрасли, добывающей промышленности и энергетики, а также сельскохозяйственного сектора и транспортно-логистического комплекса региона. Кроме того, с 2021 года «Газпром нефть» выпускает эффективные турбинные и трансформаторные масла для важных агрегатов гидроэлектростанций и энергоустановок, а также гидравлические смазочные материалы для современных моделей прокатных станов и литейного оборудования.
«Иркутская область обладает высокоразвитой добывающей промышленностью, которая формирует около трети валового регионального продукта. В регионе добывают нефть, газ, уголь, железные руды, редкие металлы и другие ценные ресурсы. В последние годы новый импульс получила обрабатывающая промышленность, включая деревообработку, фармацевтику, нефтехимию, тяжелое машиностроение, цветную металлургию. Все эти важнейшие отрасли экономики нуждаются в эффективных отечественных решениях и смазочных материалах. Уверен, что совместно с нашими партнерами мы повысим уровень технологического суверенитета области», — отметил Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.
Кроме поставки смазочных материалов, предприятия Иркутской области примут участие в тестировании G-Lab — технологического решения предиктивной аналитики. Эта система, созданная на базе искусственного интеллекта, способна анализировать состав масла в оборудовании и, основываясь на полученных данных, прогнозировать состояние техники и необходимость проведения сервисного обслуживания. Подобный подход повысит надежность и эффективность эксплуатации сложного промышленного оборудования.
«Иркутская область — один из крупнейших российских регионов с уникальным географическим положением. В экономике региона представлено большое число предприятий промышленности, энергетики, транспорта, которые формируют высокий спрос на качественные масла, а также сопутствующие сервисы и технологии. Мы рады, что Иркутская область присоединяется к большому числу российских регионов, с которыми наша компания сотрудничает в этой сфере. „Газпром нефть“ готова поставлять иркутским предприятиям широкий перечень смазочных материалов, под запросы заказчиков разрабатывать уникальные рецептуры масел для отдельных образцов оборудования, а также предлагать комплексные технические решения», — рассказал Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти».