«Газпром нефть» обеспечит поставки современных нефтепродуктов в республику Марий Эл

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
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Updated Сегодня, 07:41
Важное для региона соглашение было подписано главой республики Василием Зайцевым и председателем правления «Газпром нефти» Александром Дюковым на Петербургском международном экономическом форуме.
Сотрудничество предполагает взаимодействие сразу в нескольких направлениях: дорожное строительство, обеспечение предприятий региона смазочными материалами высочайшего качества, а также поставка топлива для авиации в аэропорт Йошкар-Олы.
Оператор бизнеса масел компании — «Газпромнефть — смазочные материалы», обеспечит предприятия ключевых секторов экономики Марий Эл широким спектром смазочных материалов: автомобильными и индустриальными маслами для техники и различного оборудования, а также судовыми смазочными материалами. Вся поставляемая продукция произведена на основе отечественного сырья, а ее характеристики положительно сказываются на эффективности работы оборудования и долговечности его механизмов.
«Благодаря масштабной модернизации Московский и Омский НПЗ „Газпром нефти“ выпускают широкий перечень востребованной на внутреннем рынке продукции. Наши масла, топливо, битумные материалы и другие виды нефтепродуктов используются в большинстве отраслей экономики. Так, каждый 4-й самолет в России заправлен авиатопливом „Газпром нефти“, каждый 3-й километр дорог в стране построен с применением битумов компании. Наши смазочные материалы уверенно работают в самых сложных условиях: от Арктики до жарких климатических зон. В рамках достигнутого соглашения „Газпром нефть“ готова не только обеспечить потребности предприятий Марий Эл высококачественной продукцией, но и предложить кастомизированные технологические решения для каждого потребителя», — рассказал Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти».
Для развития дорожно-транспортной инфраструктуры Республики Марий Эл «Газпром нефть» готова предложить современные решения для обслуживания федеральных трасс, региональных автомагистралей и городской дорожной сети. В частности, для повышения надежности асфальтобетонных покрытий, предполагается применение специальных полимерных материалов. К слову, ассортимент битумной продукции компании «Газпром нефть» насчитывает более 300 наименований, а рецептура каждого продукта разрабатывалась с учетом климата региона применения. Кроме того, все составы адаптированы и под эксплуатационную нагрузку дорог.
Отдельным пунктом соглашения стало обеспечение авиационным топливом аэропорта столицы региона — города Йошкар-Олы. Качество поставляемого материала будет отслеживаться при помощи единой цифровой системы «Нефтеконтроль — Газпром нефть», благодаря которой можно отследить в онлайн-режиме весь путь продукции — от нефтеперерабатывающих заводов до конечного потребителя.
«Для экономического развития нашего региона необходимы качественная продукция и современные технологии. Поэтому мы открыты к партнерству по внедрению российских инноваций и лучших практик. Подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с одним из лидеров отечественной нефтегазовой отрасли открывает для предприятий Марий Эл новые возможности повышения эффективности, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на укреплении промышленного потенциала региона в целом», — отметил Юрий Зайцев, глава Республики Марий Эл.