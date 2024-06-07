«Газпром нефть» обеспечит поставки современных нефтепродуктов в республику Марий Эл

Для развития дорожно-транспортной инфраструктуры Республики Марий Эл «Газпром нефть» готова предложить современные решения для обслуживания федеральных трасс, региональных автомагистралей и городской дорожной сети. В частности, для повышения надежности асфальтобетонных покрытий, предполагается применение специальных полимерных материалов. К слову, ассортимент битумной продукции компании «Газпром нефть» насчитывает более 300 наименований, а рецептура каждого продукта разрабатывалась с учетом климата региона применения. Кроме того, все составы адаптированы и под эксплуатационную нагрузку дорог.