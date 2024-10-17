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Юрист

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2024
В Омской области назначили нового прокурора Нововаршавского района
17 октября, 05:10
За особые заслуги. Омского адвоката Андрея Хабарова наградили золотой медалью
У известного юриста уже есть много почетных званий и других наград.
8 октября, 04:50
Эксклюзив. Не знала про квадроберство: омичка с «сыном на поводке» рассказала, как все было
2 октября, 06:15
В Омске ищут специалистов для строительства аэропорта Омск-Федоровка
1 октября, 10:12
В омской мэрии назначили директора департамента контроля
4 июня, 04:15
Поймай меня, если сможешь? Омич два года притворялся юристом и брал за это деньги
Мужчина уже имел дело с законом и не первый раз попадался на мошенничестве, так что судья учел этот момент.
28 февраля, 08:02
2023
В Омской области сменят директора детдома после скандала с воспитанницами
3 ноября 2023, 02:16
О чем молчат дети. Московский юрист планирует собрать информацию об омских интернатах
30 октября 2023, 02:53
Семьи участников СВО из Омской области смогут получить бесплатную помощь юристов
Для этого достаточно написать обращение в официальном паблике ВКонтакте
23 марта 2023, 07:59

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