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СДЭК приостановил отправку посылок по техническим причинам

Ведутся работы. СДЭК приостановил отправку посылок по техническим причинам

27 мая 2024, 09:41
Фото: 1MI

СДЭК приостановил отправку посылок по техническим причинам

О перебоях в работе вычислительных мощностей сообщили в соцсетях компании, из-за технических неполадок не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможно отправление посылок.

В пресс-службе компании сообщили о крупном сбое в работе вычислительных мощностей, из-за которого временно не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны прием и выдача посылок на ПВЗ.

«Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем. Обо всех изменениях мы будем сообщать незамедлительно», — уверили в компании.

Сейчас ведутся работы над восстановлением работоспособности сервисов.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Россия#Новости#Почтовое отправление#Почта#Технические неполадки#Почтовая связь#Неполадки#СДЭК
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