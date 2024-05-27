Ведутся работы. СДЭК приостановил отправку посылок по техническим причинам

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:41
Updated Сегодня, 09:41
В пресс-службе компании сообщили о крупном сбое в работе вычислительных мощностей, из-за которого временно не работают приложение и сайт СДЭК, а также невозможны прием и выдача посылок на ПВЗ.
«Все посылки будут бережно нами сохранены и выданы вам после устранения технических проблем. Обо всех изменениях мы будем сообщать незамедлительно», — уверили в компании.
Сейчас ведутся работы над восстановлением работоспособности сервисов.