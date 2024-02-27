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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:28

Updated Сегодня, 10:28

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Бесконечное обновление. Россияне столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram

27 февраля 2024, 10:09
Фото: 1MI
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Россияне столкнулись со сбоями в работе мессенджера Telegram

Пользователи не могут получать новые сообщения, а папки с чатами находятся в продолжительном режиме загрузки.

О сбое в работе мессенджера начали сообщать жители Омской области и других регионов России. Пользователи не могут войти в приложение и обновить папки с чатами, диалоги находятся в продолжительном режиме загрузки.

Согласно данным сервиса Downdetector, сообщения о перебоях в работе Telegram начали активно поступать с 12:00 по московскому времени. На момент публикации, больше всего их отправили пользователи из столицы, Санкт-Петербурга, Пензы и Иркутска.

Кроме того, у некоторых пользователей наблюдаются сбои в работе Youtube, МТС, Мегафона, Tele2, Yota, Viber, WhatsApp* и других сервисов.

Фото: downdetector.brandanalytics.ru

Напомним, что в конце января россияне уже сталкивались с похожей проблемой. Тогда жители Омской области, Якутии, Башкирии, Татарстана и других регионов пожаловались на перебои в работе Telegram и WhatsApp*.

*принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta, запрещена в России

Жители России массово жалуются на сбой в работе мессенджеров
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#Омск#Омская область#Новости#Телеграмм#Анастасия Баянова#Телеграм-канал#Мессенджер Телеграм
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