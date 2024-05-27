Мутанты среди роз: новый прогулочный маршрут по омскому Ботсаду

Posted Сегодня, 19:40
Published Сегодня, 19:40
Modified Сегодня, 19:43
Updated Сегодня, 19:43
Итак, стартуем от фонтана «Крокодил и лягушки», что прямо на территории Аграрного университета. Он был построен еще в 1937 году по мотивам сказок Корнея Чуковского. Представьте, сюда могла приходить на свидания ваша прабабушка!
Дальше бежим по очень живописной территории «Аграрки» — ели, сосны, сирень, а запахи — закачаешься. Особенно после дождя. Тут встречаются наглые белки — прихватите орешки. Двигаемся к дендропарку. Здесь можно найти около 1300 растений, в том числе — тропические. Первые из них начали высаживать здесь в конце XIX века. Особую прелесть месту придает сочетание хвойных и лиственных деревьев. В зависимости от сезона можно встретить розы, лилии или пионы.
Зимой, конечно, ничего такого нет. Зато можно встретить Деда Мороза. Тут его резиденция! Обязательно найдите дерево-мутант. Суровые сибирские селекционеры приживили 5 разных видов тополя на один ствол. Смотрится сногсшибательно: все листики на дереве разные. В общем, дальше вы и без нас справитесь. Фотографируйте, наслаждайтесь! И выбирайте новый маршрут.