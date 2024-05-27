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Published Сегодня, 19:40

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Мутанты среди роз: новый прогулочный маршрут по омскому Ботсаду

Мутанты среди роз: новый прогулочный маршрут по омскому Ботсаду

27 мая 2024, 19:40
Фото: 1MI
Мутанты среди роз: новый прогулочный маршрут по омскому Ботсаду
После этой короткой пробежки (всего 9 минут) вы еще неделю будете пересказывать коллегам свои впечатления.

Итак, стартуем от фонтана «Крокодил и лягушки», что прямо на территории Аграрного университета. Он был построен еще в 1937 году по мотивам сказок Корнея Чуковского. Представьте, сюда могла приходить на свидания ваша прабабушка!

Фото: 1MI

Дальше бежим по очень живописной территории «Аграрки» — ели, сосны, сирень, а запахи — закачаешься. Особенно после дождя. Тут встречаются наглые белки — прихватите орешки. Двигаемся к дендропарку. Здесь можно найти около 1300 растений, в том числе — тропические. Первые из них начали высаживать здесь в конце XIX века. Особую прелесть месту придает сочетание хвойных и лиственных деревьев. В зависимости от сезона можно встретить розы, лилии или пионы.

Зимой, конечно, ничего такого нет. Зато можно встретить Деда Мороза. Тут его резиденция! Обязательно найдите дерево-мутант. Суровые сибирские селекционеры приживили 5 разных видов тополя на один ствол. Смотрится сногсшибательно: все листики на дереве разные. В общем, дальше вы и без нас справитесь. Фотографируйте, наслаждайтесь! И выбирайте новый маршрут.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 1,81 км
  • Время: 9 минут в среднем темпе
  • Сложность: максимально комфортный. Но будет небольшой уклон
#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
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