Мутанты среди роз: новый прогулочный маршрут по омскому Ботсаду

Дальше бежим по очень живописной территории «Аграрки» — ели, сосны, сирень, а запахи — закачаешься. Особенно после дождя. Тут встречаются наглые белки — прихватите орешки. Двигаемся к дендропарку. Здесь можно найти около 1300 растений, в том числе — тропические. Первые из них начали высаживать здесь в конце XIX века. Особую прелесть месту придает сочетание хвойных и лиственных деревьев. В зависимости от сезона можно встретить розы, лилии или пионы.