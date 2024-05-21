Унывать рано: какой может быть ключевая ставка на ближайшие несколько лет

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики финансовой организации Андрей Гагин заявил, что средняя ставка Центробанка в ближайшие годы будет держать на уровне ниже 16%. Эксперт прогнозирует, что она может составлять 10% и меньше.
Его заявление прозвучало во время общей сессии Центробанка и российских бизнесменов. Гагин уточнил, что понизив ставку, можно добиться понижения инфляции. Однако этой зимой глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщала о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне (16%).
Тем временем эксперты в финансовой сфере подмечают, что рынок недвижимости ждет понижения ключевой ставки. Это положительно повлияет на спрос вторичного жилья. Кстати, в прошлом году уже звучали прогнозы о понижении ставки до 10% от учредителя и директора инвестиционной риэлторско-строительной компании «Мечты в квадрате» Виталия Червякова, пишет издание newia.ru.
По мнению девелопера авторского жилого кластера RDD в Новой Москве Владимира Щекина, государству нужно будет продлевать программу субсидирования, если к середине года ставка не понизится до 10%. Если этого не произойдет, цели президента Путина по сдаче 120 млн кв. м. жилья в год не будут реализованы.