Унывать рано: какой может быть ключевая ставка на ближайшие несколько лет

По мнению девелопера авторского жилого кластера RDD в Новой Москве Владимира Щекина, государству нужно будет продлевать программу субсидирования, если к середине года ставка не понизится до 10%. Если этого не произойдет, цели президента Путина по сдаче 120 млн кв. м. жилья в год не будут реализованы.