Ждите повышения. Эксперт рассказал, что будет с ключевой ставкой в России

Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин поделился тем, как видит изменение ключевой ставки. По его мнению, до июля Банк России может увеличить размер ключевой ставки еще на 1-1,5%. С соответствующими изменениями возможна стабилизация экономической ситуации.
В России еще будут в первом полугодии 2024 года расти цены, так что снижения ключевой ставки ждать не стоит. Ведь главным условием для этого является замедление инфляции. Как сообщает издание newia.ru со ссылкой на Морковкина, на предстоящем заседании совета директоров Центробанка увеличат ключевую ставку, так что она будет выше 17%.
Во второй половине 2024 года ключевая ставка наоборот может понизиться на 5-7%. Это будет сделано, по мнению эксперта, символически, чтобы взбодрить потребителей. Ставку ниже 10% ждать точно не стоит. Вероятно, это произойдет, но уже в следующем году.
К слову, в 2023 году совет директоров ЦБ на последнем заседании повысит ключевую ставку с 15 до 15% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики началось в июле прошлого года.
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