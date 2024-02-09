Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:33

Published Сегодня, 09:33

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

иллюстрация

Ждите повышения. Эксперт рассказал, что будет с ключевой ставкой в России

9 февраля 2024, 09:33
Фото: Город55
иллюстрация

Эксперт рассказал, что будет с ключевой ставкой в России

По его информации ожидается повышение в первые шесть месяцев наступившего года.

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин поделился тем, как видит изменение ключевой ставки. По его мнению, до июля Банк России может увеличить размер ключевой ставки еще на 1-1,5%. С соответствующими изменениями возможна стабилизация экономической ситуации.

В России еще будут в первом полугодии 2024 года расти цены, так что снижения ключевой ставки ждать не стоит. Ведь главным условием для этого является замедление инфляции. Как сообщает издание newia.ru со ссылкой на Морковкина, на предстоящем заседании совета директоров Центробанка увеличат ключевую ставку, так что она будет выше 17%.

Во второй половине 2024 года ключевая ставка наоборот может понизиться на 5-7%. Это будет сделано, по мнению эксперта, символически, чтобы взбодрить потребителей. Ставку ниже 10% ждать точно не стоит. Вероятно, это произойдет, но уже в следующем году.

К слову, в 2023 году совет директоров ЦБ на последнем заседании повысит ключевую ставку с 15 до 15% годовых. Ужесточение денежно-кредитной политики началось в июле прошлого года.

Ранее Город55 писал о том, когда лучше всего покупать квартиру в Омске. Выгодная покупка зависит от времени года, поскольку в некоторые месяцы стоимость жилья растет. Пока что на рынке недвижимости Омска установилась стагнация. Причины — экономическая ситуация в стране и зима, в которую обычно не решаются на покупку квартир.

Взлеты? Падения? Стагнация? Что будет с ценами на квартиры в Омске в 2024 году
Узнать подробнее
Сметы — наше все. Россиянам рассказали, как посчитать стоимость ремонта в квартире
Узнать подробнее
#Общество#Омская область#Россия#Центробанк#Инфляция#Новости#Ключевая ставка#Алина Ясинская
Подпишитесь
Есть много замечаний. Омский минстрой отправил на доработку проект КРТ на Северных
Сегодня, 09:48
В Омске перед 14 Февраля в 1,5 раза взлетел спрос на секс-игрушки. Узнали подробности
Сегодня, 06:54
Вмешалась пандемия. В Омске нет средств на ремонт заброшки для врачебного диспансера
Сегодня, 05:14
Помогли хет-трик и дубль. Легионер Рид Буше побил клубный рекорд «Авангарда»
Сегодня, 08:30
Закрывайте окна. На Омскую область обрушится метель со штормовым ветром и снегом
Сегодня, 07:12
Забрали миллионы. Задержаны бизнесмены, подозреваемые в обмане омских дольщиков
Сегодня, 08:23