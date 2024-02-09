Ждите повышения. Эксперт рассказал, что будет с ключевой ставкой в России

В России еще будут в первом полугодии 2024 года расти цены, так что снижения ключевой ставки ждать не стоит. Ведь главным условием для этого является замедление инфляции. Как сообщает издание newia.ru со ссылкой на Морковкина, на предстоящем заседании совета директоров Центробанка увеличат ключевую ставку, так что она будет выше 17%.