Побывать на острове, не выезжая из города: бежим по одному из лучших парков Омска

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Старт — стоянка судов в затоне. Летом здесь можно освоить древний гавайский спорт сапбординг или понаблюдать, как на досках катаются профессионалы. Далее по курсу омский яхт-клуб, дом знаменитой «Сибири», совершившей кругосветное плавание через Антарктиду!
На Зеленом острове в принципе есть много вариантов для активного спорта и прогулок с детьми. Например, далее по маршруту — внесезонная Школа сноуборда и вейкборда. Оттуда направляемся к этнопарку «Ферма», где вам удастся почувствовать себя сельским жителем, не выезжая из города. Тут в разное время можно увидеть куриц, коз и даже баранов. А можно и сверху на этнопарк и все остальное посмотреть, благо колесо обозрения тоже рядом.
Завершить пробежку рекомендуем возле клуба омских моржей на берегу Иртыша. Здесь суровые сибирские мужчины и женщины испытывают силу воли и закаляются в проруби. Если время года соответствует, можете попробовать, тем более что уже разогрелись. Хотя можно и просто насладиться прекрасным видом на реку. Особенно прекрасна она в лучах заходящего солнца.