Побывать на острове, не выезжая из города: бежим по одному из лучших парков Омска

На Зеленом острове в принципе есть много вариантов для активного спорта и прогулок с детьми. Например, далее по маршруту — внесезонная Школа сноуборда и вейкборда. Оттуда направляемся к этнопарку «Ферма», где вам удастся почувствовать себя сельским жителем, не выезжая из города. Тут в разное время можно увидеть куриц, коз и даже баранов. А можно и сверху на этнопарк и все остальное посмотреть, благо колесо обозрения тоже рядом.