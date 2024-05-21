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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:28

Updated Сегодня, 12:28

Побывать на острове, не выезжая из города: бежим по одному из лучших парков Омска

Побывать на острове, не выезжая из города: бежим по одному из лучших парков Омска

21 мая 2024, 12:26
Фото: 1MI
Не знаете, #Кудабежать в Омске? Мы подскажем: на Зеленый остров. Он и раньше был у горожан на хорошем счету, а после реконструкции стал настоящей конфеткой!

Старт — стоянка судов в затоне. Летом здесь можно освоить древний гавайский спорт сапбординг или понаблюдать, как на досках катаются профессионалы. Далее по курсу омский яхт-клуб, дом знаменитой «Сибири», совершившей кругосветное плавание через Антарктиду!

Фото: 1MI

На Зеленом острове в принципе есть много вариантов для активного спорта и прогулок с детьми. Например, далее по маршруту — внесезонная Школа сноуборда и вейкборда. Оттуда направляемся к этнопарку «Ферма», где вам удастся почувствовать себя сельским жителем, не выезжая из города. Тут в разное время можно увидеть куриц, коз и даже баранов. А можно и сверху на этнопарк и все остальное посмотреть, благо колесо обозрения тоже рядом.

Фото: 1MI

Завершить пробежку рекомендуем возле клуба омских моржей на берегу Иртыша. Здесь суровые сибирские мужчины и женщины испытывают силу воли и закаляются в проруби. Если время года соответствует, можете попробовать, тем более что уже разогрелись. Хотя можно и просто насладиться прекрасным видом на реку. Особенно прекрасна она в лучах заходящего солнца.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 1,26 км
  • Время: 15 минут в среднем темпе
  • Сложность: осилят даже дети
#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
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