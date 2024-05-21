Маршрут «с колес»: бежим от железнодорожного вокзала до набережной Омска вместе

А теперь — побежали! Весь наш путь пройдет по Карла Маркса, это центральная транспортная артерия города Омска. И она ооочень длинная. По всей не побежим, пройдем только самую интересную ее часть. По дороге нам встретятся: киноцентр «Галактика» (он же бывший кинотеатр «Родина»), омский цирк, чья история начинается еще в XIX веке, и знаменитый театр куклы, актера, маски «Арлекин».