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Published Сегодня, 19:11

Modified Сегодня, 19:13

Updated Сегодня, 19:13

Маршрут «с колес»: бежим от железнодорожного вокзала до набережной Омска вместе

Маршрут «с колес»: бежим от железнодорожного вокзала до набережной Омска вместе

21 мая 2024, 19:11
Фото: 1MI
Маршрут «с колес»: бежим от железнодорожного вокзала до набережной Омска вместе
Если вы любите бегать, узнавать новое и немного авантюрист, можете отправиться на пробежку по этому маршруту прямо с поезда. Потому что точка старта расположена прямо на железнодорожном вокзале.

Поздоровайтесь с Петровичем — улыбчивым железнодорожником, который встречает всех приезжих на вокзальной площади, рассмотрите необычную скульптуру рядом с ним: это изогнутые рельсы, повторяющие очертания Омской области.

Фото: 1MI

А теперь — побежали! Весь наш путь пройдет по Карла Маркса, это центральная транспортная артерия города Омска. И она ооочень длинная. По всей не побежим, пройдем только самую интересную ее часть. По дороге нам встретятся: киноцентр «Галактика» (он же бывший кинотеатр «Родина»), омский цирк, чья история начинается еще в XIX веке, и знаменитый театр куклы, актера, маски «Арлекин».

В репертуаре старинного кукольного театра — спектакли для зрителей от 0+ до бесконечности, многие из которых имеют самые разные регалии, в том числе отмечены престижной премией «Золотая маска». Так что если время позволяет — возьмите билеты. «Арлекин» убедит вас, что куклы не только для детей.

Фото: 1MI

Заглядываясь по сторонам, не забудьте вовремя свернуть налево: нам нужно добраться до Иртыша. На его набережной вашему взору откроются чудесные городские пейзажи и великолепный вид на реку. Если подгадали время, сможете насладиться последними лучами солнца. Кстати, закаты в Омске самые красивые, это вам любой скажет.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 3,3 км
  • Время: 40 минут в среднем темпе
  • Сложность: сложно, только если действительно устали с дороги
#Видео#Туризм#Омск#Внутренний туризм#Достопримечательности
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