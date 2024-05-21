Маршрут «с колес»: бежим от железнодорожного вокзала до набережной Омска вместе

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:13
Updated Сегодня, 19:13
Поздоровайтесь с Петровичем — улыбчивым железнодорожником, который встречает всех приезжих на вокзальной площади, рассмотрите необычную скульптуру рядом с ним: это изогнутые рельсы, повторяющие очертания Омской области.
А теперь — побежали! Весь наш путь пройдет по Карла Маркса, это центральная транспортная артерия города Омска. И она ооочень длинная. По всей не побежим, пройдем только самую интересную ее часть. По дороге нам встретятся: киноцентр «Галактика» (он же бывший кинотеатр «Родина»), омский цирк, чья история начинается еще в XIX веке, и знаменитый театр куклы, актера, маски «Арлекин».
В репертуаре старинного кукольного театра — спектакли для зрителей от 0+ до бесконечности, многие из которых имеют самые разные регалии, в том числе отмечены престижной премией «Золотая маска». Так что если время позволяет — возьмите билеты. «Арлекин» убедит вас, что куклы не только для детей.
Заглядываясь по сторонам, не забудьте вовремя свернуть налево: нам нужно добраться до Иртыша. На его набережной вашему взору откроются чудесные городские пейзажи и великолепный вид на реку. Если подгадали время, сможете насладиться последними лучами солнца. Кстати, закаты в Омске самые красивые, это вам любой скажет.