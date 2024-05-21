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Posted Сегодня, 18:24

Published Сегодня, 18:24

Modified Сегодня, 18:27

Updated Сегодня, 18:27

иллюстрация

Кузбасская полиция объявила в розыск опасного мужчину

21 мая 2024, 18:24
Фото: Город55
иллюстрация
Злоумышленник находится в бегах с прошлых выходных.

Стало известно, что на днях в Новокузнецке сбежал осужденный. Он сидел в следственном изоляторе и 18 мая выбрался. Подробности сообщил портал sibdepo.ru.

Мужчина 2004 года рождения, Александр Черников, осужден за грабеж. Поисками занимаются полицейские и сотрудники ФСИН. Привлечены опытные сотрудники.

Рост сбежавшего — 168 сантиметров. У него есть шрамы на голове и левой руке. Также на кисти он сделал татуировку в виде букв. У фигуранта имеется еще две — в виде узора и молния. Рисунки набиты на предплечьях.

Всех, кто может помочь определить его местоположение, просят звонить по телефонам в Новокузнецке: 8-(3843)-37-36-54 (отдел полиции «Кузнецкий» УМВД России по г. Новокузнецку); в Кемерове: 8-(3842)-58-53-37 (Дежурная часть ГУФСИН России по Кемеровской области — Кузбассу) либо 02 (102 с мобильного телефона). Полиция гарантирует конфиденциальность.

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#Алина Ясинская#Происшествия#Россия#Розыск#Грабеж#Новости#Розыск по делу
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