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Оставил след в Омске. Признанный мертвым немецкий миллиардер был замечен в Сибири

19 апреля 2024, 08:38
Фото: 1MI
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Объявленный в розыск «Мертвый» миллиардер посещал с любовницей Омск

Предположительно, предприниматель мог приезжать в регион после открытия строительного супермаркета OBI, который принадлежал его холдингу.

Немецко-американский предприниматель Карл-Эриван Хауб, пропавший в Альпах в 2018 году и позднее признанный мертвым, был найден живым в Москве в середине апреля. Как сообщает телеканал RTL, бизнесмен жил в столице России со своей любовницей Вероникой Ермиловой, которая моложе его на 20 лет.

Известно, что предприниматель вместе с Ермиловой посещал Омск в 2010 году. Карл-Эриван Хауб считался одним из богатейших людей Германии. Он возглавлял немецкий холдинг Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI. Отметим, что в Омске OBI открылся в 2009 году, а закрылся в 2023 году.

В 2018 году Forbes оценивал состояние Хауба в 6,4 млрд долларов.

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#Евгений Игишев#Общество#Омск#Москва#Сибирь#OBI#Германия
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