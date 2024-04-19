Оставил след в Омске. Признанный мертвым немецкий миллиардер был замечен в Сибири

Немецко-американский предприниматель Карл-Эриван Хауб, пропавший в Альпах в 2018 году и позднее признанный мертвым, был найден живым в Москве в середине апреля. Как сообщает телеканал RTL, бизнесмен жил в столице России со своей любовницей Вероникой Ермиловой, которая моложе его на 20 лет.