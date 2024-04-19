Оставил след в Омске. Признанный мертвым немецкий миллиардер был замечен в Сибири

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Немецко-американский предприниматель Карл-Эриван Хауб, пропавший в Альпах в 2018 году и позднее признанный мертвым, был найден живым в Москве в середине апреля. Как сообщает телеканал RTL, бизнесмен жил в столице России со своей любовницей Вероникой Ермиловой, которая моложе его на 20 лет.
Известно, что предприниматель вместе с Ермиловой посещал Омск в 2010 году. Карл-Эриван Хауб считался одним из богатейших людей Германии. Он возглавлял немецкий холдинг Tengelmann Group, в который входит сеть строительных магазинов OBI. Отметим, что в Омске OBI открылся в 2009 году, а закрылся в 2023 году.
В 2018 году Forbes оценивал состояние Хауба в 6,4 млрд долларов.