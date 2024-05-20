Велопрогулка для ценителей классики: маршрут «Литературный» появился в Омске

Отсюда по улице Лермонтова (видите, как в Омске ценят литературу?) и Маяковского (ну серьезно, где вы еще найдете такое сочетание!) выезжаем на бульвар Мартынова. Здесь располагается Аллея литераторов. На ней — 17 мемориальных камней с именами писателей и поэтов. Прогуляйтесь, посмотрите, почитайте. Тем более время есть: наш маршрут окончен.