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Велопрогулка для ценителей классики: маршрут «Литературный» появился в Омске

Велопрогулка для ценителей классики: маршрут «Литературный» появился в Омске

20 мая 2024, 13:37
Фото: 1MI
Велопрогулка для ценителей классики: маршрут «Литературный» появился в Омске
Этот маршрут предназначен для возвышенных натур и проходит по главным литературным местам Омска. Расстояния достаточно большие, поэтому маршрут имеет смысл преодолеть на велосипеде.

Начинаем движение от Омского государственного литературного музея имени Достоевского. По мнению многих, из просто талантливого писателя в гения его превратило время, проведенное на каторге в Омске. Здесь его хорошо знают, помнят и почитают. Немного дальше по дороге мы увидим и его памятник.

Фото: 1MI

От музея двигаемся по Карла Либкнехта к Воскресенскому скверу. Здесь красиво в любое время года. Зимой заливают огромный каток, размером во весь сквер. Летом тут проходит выставка «Флора», на которую собирается весь город, посмотреть на причудливые композиции из самых разных цветов. Проверьте даты проведения мероприятия — может быть, и вам повезет.

Фото: 1MI

Отсюда по улице Лермонтова (видите, как в Омске ценят литературу?) и Маяковского (ну серьезно, где вы еще найдете такое сочетание!) выезжаем на бульвар Мартынова. Здесь располагается Аллея литераторов. На ней — 17 мемориальных камней с именами писателей и поэтов. Прогуляйтесь, посмотрите, почитайте. Тем более время есть: наш маршрут окончен.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 3,6 км
  • Время: 19 минут в среднем темпе
  • Сложность: интеллектуальная
#Эмилия Шпилева#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
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