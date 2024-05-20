Велопрогулка для ценителей классики: маршрут «Литературный» появился в Омске

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Начинаем движение от Омского государственного литературного музея имени Достоевского. По мнению многих, из просто талантливого писателя в гения его превратило время, проведенное на каторге в Омске. Здесь его хорошо знают, помнят и почитают. Немного дальше по дороге мы увидим и его памятник.
От музея двигаемся по Карла Либкнехта к Воскресенскому скверу. Здесь красиво в любое время года. Зимой заливают огромный каток, размером во весь сквер. Летом тут проходит выставка «Флора», на которую собирается весь город, посмотреть на причудливые композиции из самых разных цветов. Проверьте даты проведения мероприятия — может быть, и вам повезет.
Отсюда по улице Лермонтова (видите, как в Омске ценят литературу?) и Маяковского (ну серьезно, где вы еще найдете такое сочетание!) выезжаем на бульвар Мартынова. Здесь располагается Аллея литераторов. На ней — 17 мемориальных камней с именами писателей и поэтов. Прогуляйтесь, посмотрите, почитайте. Тем более время есть: наш маршрут окончен.