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Плата за землю под кинотеатром «Первомайский» стала причиной судебной тяжбы

Одна из фирм Васильевых судится с депимущества из-за земли под «Первомайским»

17 мая 2024, 10:43
Фото: 1MI

Плата за землю под кинотеатром «Первомайский» стала причиной судебной тяжбы

Владелец кинотеатра оспорил решение суда, вставшего на сторону депимущества.

8-й арбитражный апелляционный суд на этой неделе принял к производству жалобу ООО «Кинопрокат Омск Плюс» в рамках его тяжбы с департаментом имущественных отношений администрации Омска. Эта тяжба началась из-за арендной платы за участок земли на улице Заозерная, на котором стоит кинотеатр «Первомайский».

Изначально (в 2014 году) землю арендовало ЗАО «Вентсервис», в 2017 году арендатором стал «Кинопрокат Омск Плюс». В 2021 году депимущества повысил арендную плату, и с этого момента начал накапливаться долг. К июню 2023 года он вырос до 1,934 млн рублей, а начисленные пени составляли 755 тысяч. Когда арендатор не удовлетворил письменную претензию, чиновники пошли в суд.

— В период рассмотрения спора ответчик оплатил сумму основной задолженности, что послужило основанием для уточнения истцом исковых требований, — говорится в одном из судебных документов.

В итоге департамент потребовал от «Кинопроката» 877 тысяч рублей. Суд первой инстанции постановил, что арендатор обязан выплатить 729 тысяч. Ответчика это не устроило, и он подал апелляционную жалобу, которая теперь принята к производству.

Отметим, что бенефициаром «Вентсервиса», первого арендатора земельного участка, является Вячеслав Васильев — известный омский бизнесмен, депутат Законодательного собрания Омской области. 95% уставного капитала ООО «Кинопрокат Омск Плюс» принадлежат Наталье Васильевой — его жене, дочери умершего в 2015 году Юрия Шалыгина, который был владельцем стриптиз-бара «Жара», суши-бара «Токио», кафе «Ночная жизнь», массажного салона «Рай», ресторана «Малибу». Две компании Васильевой, «Кинопрокат Омск Плюс» и «Кинопрокат Омск», управляют кинотеатрами «Первомайский» и «Слава».

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#Николай Эйхвальд#Бизнес#Кинотеатр "Первомайский"#Новости#Депимущества
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