Одна из фирм Васильевых судится с депимущества из-за земли под «Первомайским»

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
8-й арбитражный апелляционный суд на этой неделе принял к производству жалобу ООО «Кинопрокат Омск Плюс» в рамках его тяжбы с департаментом имущественных отношений администрации Омска. Эта тяжба началась из-за арендной платы за участок земли на улице Заозерная, на котором стоит кинотеатр «Первомайский».
Изначально (в 2014 году) землю арендовало ЗАО «Вентсервис», в 2017 году арендатором стал «Кинопрокат Омск Плюс». В 2021 году депимущества повысил арендную плату, и с этого момента начал накапливаться долг. К июню 2023 года он вырос до 1,934 млн рублей, а начисленные пени составляли 755 тысяч. Когда арендатор не удовлетворил письменную претензию, чиновники пошли в суд.
— В период рассмотрения спора ответчик оплатил сумму основной задолженности, что послужило основанием для уточнения истцом исковых требований, — говорится в одном из судебных документов.
В итоге департамент потребовал от «Кинопроката» 877 тысяч рублей. Суд первой инстанции постановил, что арендатор обязан выплатить 729 тысяч. Ответчика это не устроило, и он подал апелляционную жалобу, которая теперь принята к производству.
Отметим, что бенефициаром «Вентсервиса», первого арендатора земельного участка, является Вячеслав Васильев — известный омский бизнесмен, депутат Законодательного собрания Омской области. 95% уставного капитала ООО «Кинопрокат Омск Плюс» принадлежат Наталье Васильевой — его жене, дочери умершего в 2015 году Юрия Шалыгина, который был владельцем стриптиз-бара «Жара», суши-бара «Токио», кафе «Ночная жизнь», массажного салона «Рай», ресторана «Малибу». Две компании Васильевой, «Кинопрокат Омск Плюс» и «Кинопрокат Омск», управляют кинотеатрами «Первомайский» и «Слава».