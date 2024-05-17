Одна из фирм Васильевых судится с депимущества из-за земли под «Первомайским»

Изначально (в 2014 году) землю арендовало ЗАО «Вентсервис», в 2017 году арендатором стал «Кинопрокат Омск Плюс». В 2021 году депимущества повысил арендную плату, и с этого момента начал накапливаться долг. К июню 2023 года он вырос до 1,934 млн рублей, а начисленные пени составляли 755 тысяч. Когда арендатор не удовлетворил письменную претензию, чиновники пошли в суд.