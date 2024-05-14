Владелец омского «Юнигаза» Дмитрий Елизаров закрыл свое ИП

Дмитрий Елизаров является единственным учредителем и директором целого ряда фирм. Это ООО «Диамант», «Оникс», «Яшма», «Малахит» и др. Кроме того, ему принадлежит весь уставный капитал ООО «Юнигаз» — компании, владеющей сетью заправок, которые прежде работали под брендом «Лукойл». Сейчас «Юнигаз» проходит процедуру банкротства.