Владелец омского «Юнигаза» Дмитрий Елизаров закрыл свое ИП

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующая запись в ЕГРНИП (госреестре ИП) появилась 6 мая. Основной специализацией ИП было «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».
Дмитрий Елизаров является единственным учредителем и директором целого ряда фирм. Это ООО «Диамант», «Оникс», «Яшма», «Малахит» и др. Кроме того, ему принадлежит весь уставный капитал ООО «Юнигаз» — компании, владеющей сетью заправок, которые прежде работали под брендом «Лукойл». Сейчас «Юнигаз» проходит процедуру банкротства.