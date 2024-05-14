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Омский предприниматель Дмитрий Елизаров закрыл свое ИП

Владелец омского «Юнигаза» Дмитрий Елизаров закрыл свое ИП

14 мая 2024, 05:43
Фото: 1MI

Омский предприниматель Дмитрий Елизаров закрыл свое ИП

Бизнесмена уже вычеркнули из ЕГРНИП.

Омский бизнесмен Дмитрий Елизаров прекратил свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя. Соответствующая запись в ЕГРНИП (госреестре ИП) появилась 6 мая. Основной специализацией ИП было «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления».

Дмитрий Елизаров является единственным учредителем и директором целого ряда фирм. Это ООО «Диамант», «Оникс», «Яшма», «Малахит» и др. Кроме того, ему принадлежит весь уставный капитал ООО «Юнигаз» — компании, владеющей сетью заправок, которые прежде работали под брендом «Лукойл». Сейчас «Юнигаз» проходит процедуру банкротства.

#Николай Эйхвальд#Бизнес#Новости#ИП
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