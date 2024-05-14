Пробежка на лоне природы с культурным апгрейдом в #Кудабежать

Виды шикарные. Об этом знают местные фотографы и регулярно устраивают в парке Победы фотосессии. Особенно им приглянулся пешеходный мост через пруд — сфотографируйте его тоже, уверены, вас еще долго будут спрашивать «Где такая красота?». А нам пора прощаться: здесь конечная точка нашего маршрута.