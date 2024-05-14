Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 19:09

Published Сегодня, 19:09

Modified Сегодня, 19:11

Updated Сегодня, 19:11

Пробежка на лоне природы с культурным апгрейдом в #Кудабежать

Пробежка на лоне природы с культурным апгрейдом в #Кудабежать

14 мая 2024, 19:09
Фото: 1MI
Если вы не знаете, чем заняться на выходных в Омске, то мы подскажем: отправляйтесь на пробежку в парк!

Начальная точка маршрута — часовня Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского, которая находится у восточной границы площади Митингов.

Фото: 1MI

Маршрут пролегает через весь парк, затрагивая как историческую, с мемориалом ВОВ и знаменитой Матерью-сибирячкой, так и природную его часть — мимо памятника ликвидаторам чернобыльской аварии у северной границы площади к смотровой площадке на самой высокой точке коренного берега Иртыша.

Фото: 1MI

Виды шикарные. Об этом знают местные фотографы и регулярно устраивают в парке Победы фотосессии. Особенно им приглянулся пешеходный мост через пруд — сфотографируйте его тоже, уверены, вас еще долго будут спрашивать «Где такая красота?». А нам пора прощаться: здесь конечная точка нашего маршрута.

Фото: 1MI
  • Пройденная дистанция: ≈ 1,26 км
  • Время: 15 минут в среднем темпе
  • Сложность: будет и трава, и плитка, и гравий
#Видео#Туризм#Омск#Достопримечательности
Подпишитесь
Иртыш достиг 926 см. Из-за паводка в Усть-Ишимском районе ограничили движение
Сегодня, 02:57
В приют или с собой. Жителям Усть-Ишима разрешили забрать в ПВР кошек и собак
Сегодня, 07:30
Прошли обыски на рабочем месте. Главного кадровика минобороны Кузнецова задержали
Сегодня, 05:55
С Кипра в Москву: у «Омскводоканала» появился новый акционер
Вчера, 12:59
Срочно. В Омской области возбудили уголовное дело из-за затопленных северных районов
Вчера, 12:19
Утрата доверия. Депутат из Омской области не отчитался о доходах и лишился мандата
Сегодня, 03:49
"