Пробежка на лоне природы с культурным апгрейдом в #Кудабежать

Posted Сегодня, 19:09
Published Сегодня, 19:09
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Начальная точка маршрута — часовня Георгия Победоносца, Александра Невского, Дмитрия Донского, которая находится у восточной границы площади Митингов.
Маршрут пролегает через весь парк, затрагивая как историческую, с мемориалом ВОВ и знаменитой Матерью-сибирячкой, так и природную его часть — мимо памятника ликвидаторам чернобыльской аварии у северной границы площади к смотровой площадке на самой высокой точке коренного берега Иртыша.
Виды шикарные. Об этом знают местные фотографы и регулярно устраивают в парке Победы фотосессии. Особенно им приглянулся пешеходный мост через пруд — сфотографируйте его тоже, уверены, вас еще долго будут спрашивать «Где такая красота?». А нам пора прощаться: здесь конечная точка нашего маршрута.