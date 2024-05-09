Гендиректор Омскэлектро Андрей Жуковский поздравил мобилизованных сотрудников с 9 мая

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Губернатор Омской области Виталий Хоценко неоднократно подчёркивал важность усиленной поддержки семей военных. По доброй традиции, команда Омскэлектро поздравили мобилизованных сотрудников с праздником победы.
В домашней атмосфере, среди близких и коллег, радовались не только возвращению героев, но и выражали большую благодарность военным за службу Родине.
«Я считаю, что поддержка наших сотрудников и их семей — это неотъемлемая часть нашей корпоративной культуры, особенно в трудные времена. Мы рады, что Самат вернулся к нам живым и здоровым. В его глазах и глазах его родных видно, как много значит для них это воссоединение. Наша задача — убедиться, что ни один из наших сотрудников и их семьи не чувствуют себя оставленными в трудностях», — отметил Андрей Жуковский.
Родственники Самата также поделились своими чувствами. Они рассказали о сложностях и переживаниях в период его отсутствия, а также выразили благодарность за поддержку, которую оказывала компания.
«Я ушёл с первого дня мобилизации — 23 сентября. Эти месяцы были полны испытаний как для меня, так и для моей семьи. Возвращение домой стало неожиданностью для моей дочери, которая не знала, что я вернусь именно в этот день. Этот момент нашего воссоединения был одним из самых трогательных в моей жизни. Также очень тронут вниманием и поддержкой, которые мы чувствовали по возвращении», — рассказал Самат.
Встреча завершилась на воодушевленных нотах. Андрей Жуковский обратился к сотрудникам с простыми, но важными словами:
«Я поздравляю всех с Днём Победы, с 9 мая! И в этот день передаю слова поддержки нашим защитникам, которые сегодня, в зоне специальной военной операции, достойно продолжают дело поколения победителей. Мы гордимся каждым из Вас и убеждены, что Победа будет за нами! Всех ждем живыми. Вместе мы победим!» — сказал Андрей Жуковский.
В Омскэлектро большое внимание уделяют патриотической составляющей, человеческим ценностям и взаимопомощи.