Сергей Шелест пригласил омичей съесть тонну солдатской каши в День Победы

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Уже завтра вся страна будет праздновать великий праздник — День Победы. Мэр Омска Сергей Шелест поделился в своем телеграм-канале планом мероприятий на этот день.
«Приглашаю всех вас присоединиться к мероприятиям, которые подготовила большая команда режиссеров, артистов, сотрудников омских библиотек, военных омского гарнизона», — обратился к омичам мэр Шелест.
Так, с 11 часов утра до 7 часов вечера в парке имени 30-летия Победы жителей Омска ждет праздничная программа «Между прошлым и будущим: МЫ — неразрывная связь!». На протяжении всего праздника будет идти концертная программа с участием артистов местных учреждений культуры.
В рамках программы будут работать 25 интерактивных площадок, включая:
Детские школы искусств проведут пленэр под названием «Лицо Победы». Дети научатся делать гвоздики, из которых соберут слово «Победа». Также будут мастер-классы по созданию георгиевской ленточки, журавлей и синих платочков.
Кроме того, Омский автобронетанковый инженерный институт и 242-й учебный центр ВДВ представят 10 единиц военной техники, включая боевые машины БМИД-2 и БМД-4. А в региональном МЧС планирует выставить шесть единиц пожарно-спасательной техники и огнетушители для тушения пожаров в высотных и подвальных зданиях.