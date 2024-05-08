Сергей Шелест пригласил омичей съесть тонну солдатской каши в День Победы

Кроме того, Омский автобронетанковый инженерный институт и 242-й учебный центр ВДВ представят 10 единиц военной техники, включая боевые машины БМИД-2 и БМД-4. А в региональном МЧС планирует выставить шесть единиц пожарно-спасательной техники и огнетушители для тушения пожаров в высотных и подвальных зданиях.