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иллюстрация

Сергей Шелест пригласил омичей съесть тонну солдатской каши в День Победы

8 мая 2024, 08:21
Фото: Город55
иллюстрация
В парке имени 30-летия Победы для жителей Омска пройдет праздничная программа «Между прошлым и будущим: МЫ — неразрывная связь!». На протяжении всего праздника омичей будет радовать концертная программа с участием местных артистов.

Уже завтра вся страна будет праздновать великий праздник — День Победы. Мэр Омска Сергей Шелест поделился в своем телеграм-канале планом мероприятий на этот день.

«Приглашаю всех вас присоединиться к мероприятиям, которые подготовила большая команда режиссеров, артистов, сотрудников омских библиотек, военных омского гарнизона», — обратился к омичам мэр Шелест.
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Фото: тг-канал мэра Шелеста

Так, с 11 часов утра до 7 часов вечера в парке имени 30-летия Победы жителей Омска ждет праздничная программа «Между прошлым и будущим: МЫ — неразрывная связь!». На протяжении всего праздника будет идти концертная программа с участием артистов местных учреждений культуры.

В рамках программы будут работать 25 интерактивных площадок, включая:

  • выставочный проект «Галерея наград Великой Отечественной войны»;
  • «Фестиваль солдатской каши», на котором приготовят более 1 тонны традиционных солдатских каш и угостят ими более 10 тысяч омичей.

Детские школы искусств проведут пленэр под названием «Лицо Победы». Дети научатся делать гвоздики, из которых соберут слово «Победа». Также будут мастер-классы по созданию георгиевской ленточки, журавлей и синих платочков.

Кроме того, Омский автобронетанковый инженерный институт и 242-й учебный центр ВДВ представят 10 единиц военной техники, включая боевые машины БМИД-2 и БМД-4. А в региональном МЧС планирует выставить шесть единиц пожарно-спасательной техники и огнетушители для тушения пожаров в высотных и подвальных зданиях.

7 и 9 мая в Омске десятки автобусов поедут по измененным маршрутам. Публикуем схемы
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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Выставка#Мероприятия#Новости#Военная техника
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