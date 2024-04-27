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Published Сегодня, 08:51

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

В период магнитных бурь у некоторых людей действительно ухудшается состояние здоровья.

Сильные магнитные бури потоком ударят по Земле в мае 2024 года

27 апреля 2024, 08:51
Фото: Город55
В период магнитных бурь у некоторых людей действительно ухудшается состояние здоровья.
Астрономы сделали прогноз магнитных бурь на май 2024 года. Какие дни будут неблагоприятными для метеозависимых и что делать при магнитных бурях — подробности в материале Города55.

Магнитные бури сегодня и в мае

Расписание магнитных бурь в 2024 году на май составили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ. В конце этого месяца ощутимой активности на Солнце не ожидается. Сегодня астрономы точно ничего не обещают.

Начало мая при этом также выдастся спокойным. Однако в преддверии лета жители Земли могут почувствовать на себе возмущение магнитного поля планеты. Дни магнитных бурь в мае — 19, 20, 21, 23 и 24 числа.

В течение этих пяти дней магнитосфера Земли будет в возбужденном состоянии, при этом майские магнитные бури ожидаются не такими сильными. По прогнозам ученых, колебания будут слабыми, они не поднимутся до уровня G1 (слабая буря). Но все же недооценивать влияние космических явлений на жителей планеты не стоит.

Фото: Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ

Влияние магнитных бурь на человека

Мнения ученых разнятся по поводу того, как магнитные бури влияют на здоровье жителей Земли. Некоторые врачи признают категорию метеочувствительных людей, у которых в определенные дни появляется недомогание. Как в это время магнитное поле планеты находится в возбужденном состоянии.

У кого-то из пациентов наблюдается повышенное артериальное давление, головная боль, чрезмерная тревожность. Есть те, у кого при магнитных бурях обостряются хронические заболевания. Также эти астрономические явления влияют на аллергиков.

Врач-терапевт Елена Тихомирова советует пить больше воды гипертоникам в дни магнитных бурь. Стоит еще сократить употребление соли, так как с ней задерживается жидкость в организме и повышается давление. Гипотоники могут спасаться тонизирующей настойкой элеутерококка или лимонника. Соблюдение режима сна, питания, снижение стресса — основы, которые помогут как в период магнитных бурь, так и в целом в жизни.

Суть магнитных бурь

Это процесс, когда магнитное поле Земли подвергается возмущениям. Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Поток заряженных частиц, который ученые называют солнечным ветром, проникает в магнитное поле планеты. Собственно, по этой причине и появляется раздражение.

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#Алина Ясинская#Общество#Здоровье#Омск#Омская область#Россия#Новости#Астрономия#Магнитные бури#Метеозависимость#Метеозависимые#Лаборатория астрономии Института наблюдения и Института солнечно-земной физики
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