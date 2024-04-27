Сильные магнитные бури потоком ударят по Земле в мае 2024 года

Врач-терапевт Елена Тихомирова советует пить больше воды гипертоникам в дни магнитных бурь. Стоит еще сократить употребление соли, так как с ней задерживается жидкость в организме и повышается давление. Гипотоники могут спасаться тонизирующей настойкой элеутерококка или лимонника. Соблюдение режима сна, питания, снижение стресса — основы, которые помогут как в период магнитных бурь, так и в целом в жизни.