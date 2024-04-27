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«Леруа Мерлен» обновила условия программы лояльности в Омске

«Леруа Мерлен» обновила условия программы лояльности в Омске

27 апреля 2024, 04:39
Фото: Предоставлено пресс службой «Леруа Мерлен»
Реклама. ООО «ЛЕ МОНЛИД» ИНН 5029069967 . erid: LjN8KKnV8
Обновленная программа лояльности действует до 31 мая.

До конца весны омичи смогут вернуть до 20% баллами за покупки акционных товаров в магазинах «Леруа Мерлен» — бонусы будут начислены в течение трех дней после совершения покупки.

Покупатели могут вернуть до 20% баллами за покупки. Для получения баллов необходимо приобрести товары, участвующие в акции, и использовать сервисную или профессиональную карту при оплате в магазине или при оформлении заказа на сайте.

Бонусы будут начислены на вашу карту в течение трех дней по курсу 1 балл = 1 рубль. В дальнейшем их можно использовать для частичной оплаты покупок.

«Программа поможет нам лучше понять наших покупателей, их потребности и приоритеты. На основе этих знаний мы сможем сделать существующее предложение еще полезнее, предоставив покупателям именно те условия, которые отвечают их желаниям. Благодаря этому компания повысит качество сервиса и удовлетворит потребности покупателей с пользой для семейного бюджета», — объяснила директор по развитию клиентского опыта «Леруа Мерлен» Владислава Вишнякова.

В программе участвуют более 11 тысяч товаров во всех товарных категориях.

Подробные условия акции доступны в правилах программы лояльности сервисной и профессиональной карт.

Обновленная программа лояльности уже действует в Омске с 9 апреля и продлится до 31 мая.

Реклама. ООО «ЛЕ МОНЛИД» ИНН 5029069967 erid: LjN8KKnV8

#Юлия Истомина#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Магазин#Новости#Покупатель
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