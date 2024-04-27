«Леруа Мерлен» обновила условия программы лояльности в Омске

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
До конца весны омичи смогут вернуть до 20% баллами за покупки акционных товаров в магазинах «Леруа Мерлен» — бонусы будут начислены в течение трех дней после совершения покупки.
Покупатели могут вернуть до 20% баллами за покупки. Для получения баллов необходимо приобрести товары, участвующие в акции, и использовать сервисную или профессиональную карту при оплате в магазине или при оформлении заказа на сайте.
Бонусы будут начислены на вашу карту в течение трех дней по курсу 1 балл = 1 рубль. В дальнейшем их можно использовать для частичной оплаты покупок.
«Программа поможет нам лучше понять наших покупателей, их потребности и приоритеты. На основе этих знаний мы сможем сделать существующее предложение еще полезнее, предоставив покупателям именно те условия, которые отвечают их желаниям. Благодаря этому компания повысит качество сервиса и удовлетворит потребности покупателей с пользой для семейного бюджета», — объяснила директор по развитию клиентского опыта «Леруа Мерлен» Владислава Вишнякова.
В программе участвуют более 11 тысяч товаров во всех товарных категориях.
Подробные условия акции доступны в правилах программы лояльности сервисной и профессиональной карт.
Обновленная программа лояльности уже действует в Омске с 9 апреля и продлится до 31 мая.
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