Переосмысление. У омской «Ангары-А5» в 2025 году появится модернизированная версия

Об этом стало известно из недавнего интервью директора ГКНПЦ, Алексея Варочко. По его словам, первый экземпляр «Ангары-А5М» появится уже в следующем году. Но, как отметил руководитель научно-производственного центра, для полноценного перехода на ракету нового типа потребуется целый ряд организационной документации — использовать разные ракеты на разных космодромах совсем нецелесообразно.