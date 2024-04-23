Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:34

Published Сегодня, 11:34

Modified Сегодня, 11:36

Updated Сегодня, 11:36

иллюстрация

Переосмысление. У омской «Ангары-А5» в 2025 году появится модернизированная версия

23 апреля 2024, 11:34
Фото: 1MI
иллюстрация

В 2025 году завершат стройку модернизированной «Ангары-А5», созданной в Омске

В центре им. Хруничева назвали сроки постройки обновленной ракеты «Ангара».

Об этом стало известно из недавнего интервью директора ГКНПЦ, Алексея Варочко. По его словам, первый экземпляр «Ангары-А5М» появится уже в следующем году. Но, как отметил руководитель научно-производственного центра, для полноценного перехода на ракету нового типа потребуется целый ряд организационной документации — использовать разные ракеты на разных космодромах совсем нецелесообразно.

По сравнению с первой версией, новая ракета будет обладать форсированными двигателями и большей полезной нагрузкой — до 27 тонн. К слову, «Ангара-А5» может вывести на орбиту от 24 до 24,5 тонны груза — все зависит от стартовой площадки.

Напомним, старт «Ангары-А5», созданной на омском заводе «Полет», состоялся 11 апреля: ракета взлетела, несмотря на несколько переносов запуска.

С третьего раза. На космодроме Восточный состоялся запуск омской ракеты «Ангара-А5»
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Общество#Омск#Ракета#Модернизация#Новости#Переход#Ангара-А5#Запуск#ГКНПЦ#Хруничев
Подпишитесь
Встречный огонь, видеоконтроль и десант. Как в Омской области тушат лесные пожары
Сегодня, 09:23
Не чаще раза в семестр. В ОмГУ изменили правила предоставления матпомощи студентам
Сегодня, 06:49
Непостоянство погоды. На майские праздники в Омскую область придет снегопад
Сегодня, 04:23
30 тысяч рублей: вынужденного омича Кара-Мурзу оштрафовали из-за его телеграм-канала
Сегодня, 06:50
Срочно. В Омске задержали священника-нациста
Сегодня, 10:43
Впервые в России. В Омске откроют филиал Казахстанского университета
Сегодня, 03:05
"