Переосмысление. У омской «Ангары-А5» в 2025 году появится модернизированная версия

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Об этом стало известно из недавнего интервью директора ГКНПЦ, Алексея Варочко. По его словам, первый экземпляр «Ангары-А5М» появится уже в следующем году. Но, как отметил руководитель научно-производственного центра, для полноценного перехода на ракету нового типа потребуется целый ряд организационной документации — использовать разные ракеты на разных космодромах совсем нецелесообразно.
По сравнению с первой версией, новая ракета будет обладать форсированными двигателями и большей полезной нагрузкой — до 27 тонн. К слову, «Ангара-А5» может вывести на орбиту от 24 до 24,5 тонны груза — все зависит от стартовой площадки.
Напомним, старт «Ангары-А5», созданной на омском заводе «Полет», состоялся 11 апреля: ракета взлетела, несмотря на несколько переносов запуска.