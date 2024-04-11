С третьего раза. На космодроме Восточный состоялся запуск омской ракеты «Ангара-А5»

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Об удачном запуске «Ангары» сообщил 12 канал. Ракета, созданная омскими инженерами на заводе «Полет», отправилась в космос с космодрома Восточный и успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион». Запуск произошел с третьей попытки, изначально он должен был состояться 9, а затем 10, апреля.
Напомним, что «Ангара-А5» является экологически чистой ракетой-носителем и альтернативой для ракеты-носителя «Протон-М», так как не использует токсичные компоненты топлива.