С третьего раза. На космодроме Восточный состоялся запуск омской ракеты «Ангара-А5»

Об удачном запуске «Ангары» сообщил 12 канал. Ракета, созданная омскими инженерами на заводе «Полет», отправилась в космос с космодрома Восточный и успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион». Запуск произошел с третьей попытки, изначально он должен был состояться 9, а затем 10, апреля.