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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

На космодроме Восточный состоялся запуск омской ракеты «Ангара-А5»

С третьего раза. На космодроме Восточный состоялся запуск омской ракеты «Ангара-А5»

11 апреля 2024, 09:24
Фото: 1MI

На космодроме Восточный состоялся запуск омской ракеты «Ангара-А5»

Ракета, созданная омскими инженерами на заводе «Полет», сегодня отправилась в открытый космос.

Об удачном запуске «Ангары» сообщил 12 канал. Ракета, созданная омскими инженерами на заводе «Полет», отправилась в космос с космодрома Восточный и успешно вывела на орбиту разгонный блок «Орион». Запуск произошел с третьей попытки, изначально он должен был состояться 9, а затем 10, апреля.

Напомним, что «Ангара-А5» является экологически чистой ракетой-носителем и альтернативой для ракеты-носителя «Протон-М», так как не использует токсичные компоненты топлива.

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#Омск#Омская область#Ракета#Новости#Ангара#Анастасия Баянова#Ангара-А5#Ракеты Ангара#Запуск
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