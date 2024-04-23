Из «Аналитического сопровождения» в Томск: омичка Ирина Фрайндт стала замом Махини

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
Мэр Томска Дмитрий Махиня подписал распоряжение об очередном назначении. Его заместителем по экономическому развитию стала омичка Ирина Фрайндт. Прежде эта чиновница руководила омским казенным учреждением «Аналитическое сопровождение», еще раньше работала в «Центре аренды и мониторинга имущества», в минэкономики Омской области, в «Омскводоканале».
Напомним: Дмитрий Махиня сам родом из Омска. Он был вице-мэром города и директором департамента имущественных отношений, но в сентябре 2023 года стал главой Томска как кандидат местного губернатора. В числе его заместителей есть еще один омич — Владимир Радул, курирующий «общие вопросы» и тему безопасности.