Из «Аналитического сопровождения» в Томск: омичка Ирина Фрайндт стала замом Махини

Напомним: Дмитрий Махиня сам родом из Омска. Он был вице-мэром города и директором департамента имущественных отношений, но в сентябре 2023 года стал главой Томска как кандидат местного губернатора. В числе его заместителей есть еще один омич — Владимир Радул, курирующий «общие вопросы» и тему безопасности.