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Мэр Томска Дмитрий Махиня назначил своим замом чиновницу из Омска

Из «Аналитического сопровождения» в Томск: омичка Ирина Фрайндт стала замом Махини

23 апреля 2024, 08:03
Фото: 1MI

Мэр Томска Дмитрий Махиня назначил своим замом чиновницу из Омска

Ирина Фрайндт будет курировать вопросы экономического развития.

Мэр Томска Дмитрий Махиня подписал распоряжение об очередном назначении. Его заместителем по экономическому развитию стала омичка Ирина Фрайндт. Прежде эта чиновница руководила омским казенным учреждением «Аналитическое сопровождение», еще раньше работала в «Центре аренды и мониторинга имущества», в минэкономики Омской области, в «Омскводоканале».

Напомним: Дмитрий Махиня сам родом из Омска. Он был вице-мэром города и директором департамента имущественных отношений, но в сентябре 2023 года стал главой Томска как кандидат местного губернатора. В числе его заместителей есть еще один омич — Владимир Радул, курирующий «общие вопросы» и тему безопасности.

#Николай Эйхвальд#Политика#Новости#Дмитрий Махиня#Назначения#Томск#Ирина Фрайндт
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