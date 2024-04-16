Бабушкин кулич: секрет вкуснейшего угощения на Пасху

Как приготовить глазурь для кулича? Для начала взбиваем миксером белок, сахарную пудру и лимонный сок. На это уйдет около пяти минут. У вас должна получиться белая густая кремообразная масса. Далее ее нужно разбавить водой до консистенции сметаны. Можно обойтись и без воды, если взять в два раза меньше сахарной пудры. Все! Смажьте готовой глазурью выпечку. После необходимо подождать несколько часов, чтобы помадка затвердела. По желанию используйте посыпку для украшения куличей.