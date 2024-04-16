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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:46

Updated Сегодня, 12:46

На выпечку куличей обычно требуется около полутора часов.

Бабушкин кулич: секрет вкуснейшего угощения на Пасху

16 апреля 2024, 12:43
Фото: Город55
На выпечку куличей обычно требуется около полутора часов.
Пасха меньше чем через месяц, так что на подготовку не так много времени! Чем порадовать себя и близких в этот праздник? В первую очередь, конечно же, угощениями. Город55 публикует лучший рецепт пасхального кулича. Вкусно и красиво — это про него.

Рецепт вкусного кулича подразумевает приготовление теста. Ингредиенты для пасхального блюда:

  • Молоко — 0,5 л
  • Маргарин — 300 г
  • Яйца — 6 шт
  • Сахар — 2 ст
  • Дрожжи сухие активные — 11 г (или 30 г прессованных дрожжей)
  • Мука — около 9 ст
  • Соль — 0,5 ч л
  • Ванилин — 2 г
  • Изюм — 150 г

Тесто для куличей

Яйца должны быть комнатной температуры. Молоко нужно подогреть до 40 градусов, чтобы оно стало слегка теплым, и перелить в большую миску, которая будет использована для замешивания теста. Добавить к массе дрожжи полстакана сахара, размешать.

Три стакана муки просеять через сито и добавить к другим ингредиентам. После перемешивания нужно миску полотенцем и поставить ее в теплое место на полтора-два часа. За это время опара увеличится в объеме вдвое.

Далее отделить желтки от белков и добавить к ним оставшийся сахар. Растереть желтки с сахаром добела, отлично поможет в этом деле миксер. Добавить ванилин. Потом растапливаем маргарин, чтобы он был слегка теплым. Белки посолить, взбить.

Опара к тому времени подошла. В миску к ней добавить взбитые желтки, половину растопленного маргарина и взбитые белки. Добавляя понемногу муку, перемешивать сначала ложкой. Затем на доску насыпать немного муки, выложить тесто.

Кулич получается более сочным, если в тесто добавить изюм.Кулич получается более сочным, если в тесто добавить изюм.
Кулич получается более сочным, если в тесто добавить изюм.
Фото: Город55

Руки смазать маслом или маргарином и вымешивать тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Положить тесто в миску, накрыть полотенцем и снова поставить в тёплое место на полтора-два часа.

Далее заливаем кипятком промытый изюм, сушим его и валяем в муке, добавляем к настоявшемуся тесту.

Выпечка куличей

Формы смазать маслом и присыпать мукой, включить и разогреть духовку. Тесто выложить в формы, заполняя их на 1/3 объема, после чего оставить еще на 20 минут.

Формы с тестом поставить в разогретую духовку на средний уровень. Выпекать куличи примерно полтора часа при температуре не выше 150 градусов. Если будут сверху подгорать, накрыть влажной бумагой.

Глазурь для кулича

Когда пасхальная выпечка по бабушкиному секрету готова, можно приступать к ее украшению. Предлагаем простой рецепт домашней глазури для кулича из белков. Это классическая помадка, которая пользуется популярностью у хозяюшек и хозяев.

Белковая глазурь является самой популярной помадкой для пасхальной выпечки.Белковая глазурь является самой популярной помадкой для пасхальной выпечки.
Белковая глазурь является самой популярной помадкой для пасхальной выпечки.
Фото: Город55

Ингредиенты

  • 1 яичный белок
  • 200 г сахарной пудры
  • ½ чайной ложки лимонного сока
  • несколько чайных ложек воды

Как приготовить глазурь для кулича? Для начала взбиваем миксером белок, сахарную пудру и лимонный сок. На это уйдет около пяти минут. У вас должна получиться белая густая кремообразная масса. Далее ее нужно разбавить водой до консистенции сметаны. Можно обойтись и без воды, если взять в два раза меньше сахарной пудры. Все! Смажьте готовой глазурью выпечку. После необходимо подождать несколько часов, чтобы помадка затвердела. По желанию используйте посыпку для украшения куличей.

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#Алина Ясинская#Общество#Омская область#Россия#Новости#Пасха#Пасхальный стол#Еда#Рецепты
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