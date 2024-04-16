Бабушкин кулич: секрет вкуснейшего угощения на Пасху

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Рецепт вкусного кулича подразумевает приготовление теста. Ингредиенты для пасхального блюда:
Яйца должны быть комнатной температуры. Молоко нужно подогреть до 40 градусов, чтобы оно стало слегка теплым, и перелить в большую миску, которая будет использована для замешивания теста. Добавить к массе дрожжи полстакана сахара, размешать.
Три стакана муки просеять через сито и добавить к другим ингредиентам. После перемешивания нужно миску полотенцем и поставить ее в теплое место на полтора-два часа. За это время опара увеличится в объеме вдвое.
Далее отделить желтки от белков и добавить к ним оставшийся сахар. Растереть желтки с сахаром добела, отлично поможет в этом деле миксер. Добавить ванилин. Потом растапливаем маргарин, чтобы он был слегка теплым. Белки посолить, взбить.
Опара к тому времени подошла. В миску к ней добавить взбитые желтки, половину растопленного маргарина и взбитые белки. Добавляя понемногу муку, перемешивать сначала ложкой. Затем на доску насыпать немного муки, выложить тесто.
Руки смазать маслом или маргарином и вымешивать тесто, пока оно не перестанет прилипать к рукам. Положить тесто в миску, накрыть полотенцем и снова поставить в тёплое место на полтора-два часа.
Далее заливаем кипятком промытый изюм, сушим его и валяем в муке, добавляем к настоявшемуся тесту.
Формы смазать маслом и присыпать мукой, включить и разогреть духовку. Тесто выложить в формы, заполняя их на 1/3 объема, после чего оставить еще на 20 минут.
Формы с тестом поставить в разогретую духовку на средний уровень. Выпекать куличи примерно полтора часа при температуре не выше 150 градусов. Если будут сверху подгорать, накрыть влажной бумагой.
Когда пасхальная выпечка по бабушкиному секрету готова, можно приступать к ее украшению. Предлагаем простой рецепт домашней глазури для кулича из белков. Это классическая помадка, которая пользуется популярностью у хозяюшек и хозяев.
Ингредиенты
Как приготовить глазурь для кулича? Для начала взбиваем миксером белок, сахарную пудру и лимонный сок. На это уйдет около пяти минут. У вас должна получиться белая густая кремообразная масса. Далее ее нужно разбавить водой до консистенции сметаны. Можно обойтись и без воды, если взять в два раза меньше сахарной пудры. Все! Смажьте готовой глазурью выпечку. После необходимо подождать несколько часов, чтобы помадка затвердела. По желанию используйте посыпку для украшения куличей.