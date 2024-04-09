Когда Вербное воскресенье в 2024 году? О смысле праздника и традициях

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У православных верующих в ближайшее время будет праздник — Вход Господень в Иерусалим. В народе его называют Вербным воскресеньем. Подробнее об этом событии — в материале Города55.
Этот праздник зависит от дня Пасхи. И та, и другая дата является переходящей, то есть нет постоянных дней празднования. Вербное воскресенье в 2024 году отметят 28 апреля, на шестое воскресенье Великого поста.
Это один из 12 важнейших праздников в христианской церкви. Он связан с жизнью Иисуса Христа и Богородицы. Вербное воскресенье считается первым днем Страстной недели. Верующие в этот период вспоминают о последних днях жизни Иисуса на земле. Собственно, вход Господень в Иерусалим означал принятие страданий на кресте. После этого, отдав жизнь за грехи человечества, он собирался воскреснуть и избавить верующих от смерти. Об этом говорится в Евангелии.
Его встретили в Иерусалиме как мессию, приехавшего на осле. Накануне до своего приезда он воскресил Лазаря. Подле него шли ученики и все присутствующие верили, что Иисус будет спасителем евреев, которые страдали от власти римлян. Народ стелил ковры и пальмовые ветви. Иисусу кричали просьбы о спасении.
Верующие посещают всенощное бдение в храме и освящают ветки вербы. Символ торжества хранят до следующего Вербного воскресенья и далее сжигают. 28 апреля следует присутствовать на литургии.
Православные не занимаются тяжелым физическим трудом в этот особенный день, но запрета на занятия повседневными делами нет. В Вербное воскресенье нельзя браниться, ссориться и завидовать. Церковь советует помогать нуждающимся, читать книги и общаться с родственниками.
После посещения литургии семья накрывает стол и продолжает скромно отмечать вербный праздник. Шумных посиделок не организуют, ведь все-таки в этом дне есть скорбь.
Есть стоит выпечку, овощи и фрукты, а от мяса и молочных блюд нужно отказаться. При этом можно также рыбу и рыбные продукты, красное вино. Конечно, лучше не переедать и не злоупотреблять спиртным. Многие делают гречневые блины, голубцы и каши на Вербное воскресенье.
Добавим информацию о том, когда отмечается Пасха в 2024 году. Этот светлый праздник христиане будут отмечать уже в новом месяце, 5 мая. Кстати, с конца апреля россиян ждет череда выходных.