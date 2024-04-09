Когда Вербное воскресенье в 2024 году? О смысле праздника и традициях

Это один из 12 важнейших праздников в христианской церкви. Он связан с жизнью Иисуса Христа и Богородицы. Вербное воскресенье считается первым днем Страстной недели. Верующие в этот период вспоминают о последних днях жизни Иисуса на земле. Собственно, вход Господень в Иерусалим означал принятие страданий на кресте. После этого, отдав жизнь за грехи человечества, он собирался воскреснуть и избавить верующих от смерти. Об этом говорится в Евангелии.