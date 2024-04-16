Когда Пасха в 2024 году: традиции, истории и символы праздника

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:56
Updated Сегодня, 10:56
Как сказано в Библии, в этот день было Воскресение Иисуса Христа. До этого события было три дня страданий и смерть Господа. В Евангелии не сообщается, как именно произошло воскрешение, потому что очевидцев не было.
Иисуса сняли с креста в пятницу вечером. Погребение случилось сразу же. Далее был объявлен день покоя. Сопровождавшие Иисуса Христа женщины только через сутки на рассвете пришли к гробу. Собственно, в этот день Господь воскрес. Ангел в гробу рассказал девушкам, что распятый Иисус восстал из мертвых, после чего весь народ знал об этом.
Эта дата каждый раз меняется, но праздник приходится на день весеннего равноденствия. Пасха отмечается православными в первое воскресенье после полнолуния. Обычно это происходит в период с 4 апреля по 8 мая по новому стилю. Православная Пасха празднуется в этому году 5 мая. Католическая же прошла 31 марта.
В эту дату служители церкви организуют богослужение в ночь с субботы на воскресенье. Зажигаются свечи, проводятся песнопения. Вокруг храмов совершают крестный ход, что означает связь церкви с Богом. Также в Иерусалиме накануне Пасхи происходит схождение Благодатного огня. Верующие выносят огонь из Гроба Господня и называют это выходом «Света истинного». Далее огонь перевозят по всему миру, и в Россию в том числе.
На Пасху положено «христосоваться» и встречать друг друга словами «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!».
Празднование Воскресения Иисуса Христа сопровождается куличами, творожными пасхами и красиво украшенными яйцами. Верующие освещают еду в храме с молитвой «во еже благословити сыр и яйца».
Яйца на Пасху символизируют Гроб Господень. По традиции их красят в красный, чтобы показать кровь распятого Иисуса. Кто-то считает, что творожная пасха в виде усеченной пирамиды есть значение Гроба Господня.
Кулич отсылает к моменту, когда Иисус разделил трапезу с учениками. В Священном Писании говорится, что он сказал им: «хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя». Кулич же является хлебом.
Много трудиться нежелательно в этот день. Уборка исключается, а другие домашние дела делать можно, но сильно не утруждаться. Ссоры и обиды недопустимы на Пасху. Проявление жадности, скупости также не приветствуется. Лучше всего делиться тем, что у тебя есть с семьей и близкими, в том числе угощениями. Пасха — светлый позитивный праздник, в который уныние уходит на второй план. Но устраивать большие гулянки со спиртным категорически нельзя. Скорбь в этот день тоже лучше не испытывать, так что, например, ходить кладбище, где она может возникнуть, не стоит.