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Posted Сегодня, 10:54

Published Сегодня, 10:54

Modified Сегодня, 10:56

Updated Сегодня, 10:56

Верующие ставят свечи на Пасху и освещают праздничные угощения в храмах.

Когда Пасха в 2024 году: традиции, истории и символы праздника

16 апреля 2024, 10:54
Фото: Город55
Верующие ставят свечи на Пасху и освещают праздничные угощения в храмах.

Озвучена дата празднования Пасхи в 2024 году

Одним из главных христианских праздников является Пасха. Официально он называется Воскресение Христово. В этот день кончается самый длинный и строгий Великий пост. Когда Пасха в 2024 году — в материале Города55.

История Пасхи

Как сказано в Библии, в этот день было Воскресение Иисуса Христа. До этого события было три дня страданий и смерть Господа. В Евангелии не сообщается, как именно произошло воскрешение, потому что очевидцев не было.

Иисуса сняли с креста в пятницу вечером. Погребение случилось сразу же. Далее был объявлен день покоя. Сопровождавшие Иисуса Христа женщины только через сутки на рассвете пришли к гробу. Собственно, в этот день Господь воскрес. Ангел в гробу рассказал девушкам, что распятый Иисус восстал из мертвых, после чего весь народ знал об этом.

Когда Пасха в 2024 году

Эта дата каждый раз меняется, но праздник приходится на день весеннего равноденствия. Пасха отмечается православными в первое воскресенье после полнолуния. Обычно это происходит в период с 4 апреля по 8 мая по новому стилю. Православная Пасха празднуется в этому году 5 мая. Католическая же прошла 31 марта.

Что за праздник Пасха

В эту дату служители церкви организуют богослужение в ночь с субботы на воскресенье. Зажигаются свечи, проводятся песнопения. Вокруг храмов совершают крестный ход, что означает связь церкви с Богом. Также в Иерусалиме накануне Пасхи происходит схождение Благодатного огня. Верующие выносят огонь из Гроба Господня и называют это выходом «Света истинного». Далее огонь перевозят по всему миру, и в Россию в том числе.

На Пасху положено «христосоваться» и встречать друг друга словами «Христос Воскресе!» и «Воистину Воскресе!».

Богослужение на Пасху собирает немало людей.Богослужение на Пасху собирает немало людей.
Богослужение на Пасху собирает немало людей.
Фото: Город55

Что готовят на Пасху

Празднование Воскресения Иисуса Христа сопровождается куличами, творожными пасхами и красиво украшенными яйцами. Верующие освещают еду в храме с молитвой «во еже благословити сыр и яйца».

Яйца на Пасху символизируют Гроб Господень. По традиции их красят в красный, чтобы показать кровь распятого Иисуса. Кто-то считает, что творожная пасха в виде усеченной пирамиды есть значение Гроба Господня.

Кулич отсылает к моменту, когда Иисус разделил трапезу с учениками. В Священном Писании говорится, что он сказал им: «хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя». Кулич же является хлебом.

Правила Пасхи

Много трудиться нежелательно в этот день. Уборка исключается, а другие домашние дела делать можно, но сильно не утруждаться. Ссоры и обиды недопустимы на Пасху. Проявление жадности, скупости также не приветствуется. Лучше всего делиться тем, что у тебя есть с семьей и близкими, в том числе угощениями. Пасха — светлый позитивный праздник, в который уныние уходит на второй план. Но устраивать большие гулянки со спиртным категорически нельзя. Скорбь в этот день тоже лучше не испытывать, так что, например, ходить кладбище, где она может возникнуть, не стоит.

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#Алина Ясинская#Общество#Омская область#Россия#Новости#Православный праздник
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