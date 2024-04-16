Когда Пасха в 2024 году: традиции, истории и символы праздника

Много трудиться нежелательно в этот день. Уборка исключается, а другие домашние дела делать можно, но сильно не утруждаться. Ссоры и обиды недопустимы на Пасху. Проявление жадности, скупости также не приветствуется. Лучше всего делиться тем, что у тебя есть с семьей и близкими, в том числе угощениями. Пасха — светлый позитивный праздник, в который уныние уходит на второй план. Но устраивать большие гулянки со спиртным категорически нельзя. Скорбь в этот день тоже лучше не испытывать, так что, например, ходить кладбище, где она может возникнуть, не стоит.