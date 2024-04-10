Готовят к детям и браку. В школах России с 1 сентября начнут преподавать семьеведение

С какого класса семьеведение — выяснено. Теперь о пособии. Пока что его нет, но уже есть анонсы того, что стоит ожидать в программе. Разработкой пособия занимаются специалисты Института изучения детства, семьи и воспитания и автономная некоммерческая организация «Азбука семьи». С 1 сентября семьеведение ляжет в основу школьной учебной базы и подростки углубятся в несколько тем.