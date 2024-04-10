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Published Сегодня, 07:57

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Готовят к детям и браку. В школах России с 1 сентября начнут преподавать семьеведение

10 апреля 2024, 07:57
Фото: Город55
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В российских школах с 1 сентября начнут преподавать семьеведение

С начала нового учебного года в российских школах появится новый предмет. Он будет называться «семьеведение». Что это такое и зачем это детям — в материале Города55.

С какого класса семьеведение

Учащиеся 9-11 классах на внеклассной работе и в рамках «Разговоров о важном» будут погружаться в основы семьи и семейных ценностей. Семьеведение в школе с 1 сентября 2024 года сделают как обязательную дисциплину.

Вместе с тем в 40 регионах предмет ввели в программу ранее, рассказывала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Так, например, курс семьеведения начали внедрять в привычный учебный процесс в школах Самары.

Программа семьеведения

С какого класса семьеведение — выяснено. Теперь о пособии. Пока что его нет, но уже есть анонсы того, что стоит ожидать в программе. Разработкой пособия занимаются специалисты Института изучения детства, семьи и воспитания и автономная некоммерческая организация «Азбука семьи». С 1 сентября семьеведение ляжет в основу школьной учебной базы и подростки углубятся в несколько тем.

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Фото: Город55

Так, будущих мам и пап будут готовить не только к предстоящей семейной жизни, но и к рождению детей. Также старшеклассникам расскажут, как построить здоровые отношения с родителями. На этих уроках преподаватели постараются подросткам помочь в принятии себя. В целом урок семьеведения в школе должен быть полезен детям в психоэмоциональном плане.

Как будут проходить уроки по семьеведению

В рамках обществознания школьники проходят главу об институте семьи, но смотрят на это с социально-общественной точки зрения. Семьеведение отличается тем, что на занятиях старшеклассники изучают тонкости отношений между людьми. Педагоги должны пытаться заполнить пробелы, ведь не у всех есть примеры здоровых семейных связей.

Курс семьеведения подразумевает то, что учитель и школьники будут доверять друг другу, ведь семейные отношения достаточно деликатная тема. Предполагается, что у учащихся в процессе начнет формироваться позитивный взгляд на создание семьи.

К слову, изначально за обучение детей семейной жизни выступала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова. Она ратовала за это с 2017 года, а с 2021-го в обществознание добавили соответствующий раздел для старшеклассников. Теперь же, с 1 сентября 2024 года, семьеведение в школе будет отдельной дисциплиной.

На ваш взгляд, нужно ли вводить семьеведение в школьную программу?
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#Опросы#Общество#Образование#Омская область#Школа#Россия#Дети#Семья#Новости#Алина Ясинская#Урок
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