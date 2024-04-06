Прятался под снегом. Омичи обнаружили открытый люк в центре города

Posted 6 апреля, 11:10
Published 6 апреля, 11:10
Modified 6 апреля, 11:10
Updated 6 апреля, 11:10
Омичка обнаружила открытый люк на одной из центральных улиц города. По ее словам, отверстие в земле стало заметным после таяния снега. Вероятно, канализация была открыта уже долгое время.
«Шли по улице Пушкина и после того, как сошел снег, обнаружили открытый люк практически на тротуаре», — рассказала омичка.
Судя по фотографиям, которые женщина предоставила Городу55, дыру в земле прикрывает лишь несколько камней и досок. Не каждый прохожий может обратить внимание на подобную конструкцию и провалиться, так как люк расположен рядом с пешеходной дорожкой.
Напомним, что недавно в Советском округе Омска 10-летняя девочка провалилась в открытый канализационный колодец. К счастью, серьезных травм удалось избежать.