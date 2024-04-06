Прятался под снегом. Омичи обнаружили открытый люк в центре города

Судя по фотографиям, которые женщина предоставила Городу55, дыру в земле прикрывает лишь несколько камней и досок. Не каждый прохожий может обратить внимание на подобную конструкцию и провалиться, так как люк расположен рядом с пешеходной дорожкой.