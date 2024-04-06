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Posted 6 апреля, 11:10

Published 6 апреля, 11:10

Modified 6 апреля, 11:10

Updated 6 апреля, 11:10

В центре города омичи обнаружили открытый люк под растаявшим снегом

Прятался под снегом. Омичи обнаружили открытый люк в центре города

6 апреля 2024, 11:10
Фото: 1MI

В центре города омичи обнаружили открытый люк под растаявшим снегом

Омичка рассказала Городу55, что заметила открытый люк на улице Пушкина и опасается, что в него может провалиться человек.

Омичка обнаружила открытый люк на одной из центральных улиц города. По ее словам, отверстие в земле стало заметным после таяния снега. Вероятно, канализация была открыта уже долгое время.

«Шли по улице Пушкина и после того, как сошел снег, обнаружили открытый люк практически на тротуаре», — рассказала омичка.

Судя по фотографиям, которые женщина предоставила Городу55, дыру в земле прикрывает лишь несколько камней и досок. Не каждый прохожий может обратить внимание на подобную конструкцию и провалиться, так как люк расположен рядом с пешеходной дорожкой.

Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, что недавно в Советском округе Омска 10-летняя девочка провалилась в открытый канализационный колодец. К счастью, серьезных травм удалось избежать.

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#Омск#Омская область#Жалобы#Новости#Опасность#Жалоба#Колодец#Анастасия Баянова#Открытый колодец
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