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Posted Сегодня, 09:26

Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

В Омске телебашню подсветят в цвета символики России и Беларуси

В Омске телебашню подсветят в цвета символики России и Беларуси

1 апреля 2024, 09:26
Фото: omskportal.ru
В правительстве Омской области рассказали, что акция приурочена ко Дню единения народов России и Беларуси.

Во вторник, 2 апреля, омская телебашня будет подсвечена цветами символики России и Беларуси. В День единения народов России и Беларуси филиал РТРС «Омский ОРТПЦ» включит на телебашне тематическую подсветку.

Жители смогут увидеть цвета российского триколора и белорусского флага. На медиафасаде телебашни появится бегущая строка «День единения народов России и Беларуси». Увидеть иллюминацию омичи смогут с 21:00 до 24:00.

Отметим, что День единения народов России и Беларуси отмечается ежегодно с 1996 года. 2 апреля того года был подписан договор о создании Сообщества России и Беларуси. Еще через год образовалось Союзное государство.

#Омск#Россия#Подсветка
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