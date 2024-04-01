В Омске телебашню подсветят в цвета символики России и Беларуси

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Во вторник, 2 апреля, омская телебашня будет подсвечена цветами символики России и Беларуси. В День единения народов России и Беларуси филиал РТРС «Омский ОРТПЦ» включит на телебашне тематическую подсветку.
Жители смогут увидеть цвета российского триколора и белорусского флага. На медиафасаде телебашни появится бегущая строка «День единения народов России и Беларуси». Увидеть иллюминацию омичи смогут с 21:00 до 24:00.
Отметим, что День единения народов России и Беларуси отмечается ежегодно с 1996 года. 2 апреля того года был подписан договор о создании Сообщества России и Беларуси. Еще через год образовалось Союзное государство.