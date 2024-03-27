Тренером омской баскетбольной команды станет олимпийская чемпионка Элен Шакирова

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:37
Updated Сегодня, 13:37
В официальном сообществе омского баскетбольного клуба рассказали, что со следующего сезона главным тренером «Нефтяник-Титан» станет олимпийская чемпионка Элен Шакирова.
Сейчас Элен Шакирова знакомится с командой и занимается планированием тренировочного процесса. Кроме того, уже формируется состав и тренерский штаб команды на предстоящий сезон.
Элен Шакирова стала олимпийской чемпионкой Барселоны-1992 в составе команды СНГ, также выигрывала 4 медали чемпионатов Европы, но уже в составе советской и российской сборных. Она начала тренерскую карьеру в Курске, после чего переехала в Польшу. В 2021–2024 годах Шакирова возглавляла мужской клуб «Актобе» из Казахстана, под ее руководством он впервые в истории завоевал бронзовые медали Национальной лиги.