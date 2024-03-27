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Олимпийская чемпионка Элен Шакирова станет тренером омской баскетбольной команды

Тренером омской баскетбольной команды станет олимпийская чемпионка Элен Шакирова

27 марта 2024, 13:37
Фото: БК «Нефтяник-Титан»

Олимпийская чемпионка Элен Шакирова станет тренером омской баскетбольной команды

Элен Шакирова начнет тренировать «Нефтяник-Титан» со следующего сезона, сейчас она занимается планированием тренировочного процесса, формирует состав и тренерский штаб.

В официальном сообществе омского баскетбольного клуба рассказали, что со следующего сезона главным тренером «Нефтяник-Титан» станет олимпийская чемпионка Элен Шакирова.

Сейчас Элен Шакирова знакомится с командой и занимается планированием тренировочного процесса. Кроме того, уже формируется состав и тренерский штаб команды на предстоящий сезон.

Элен Шакирова стала олимпийской чемпионкой Барселоны-1992 в составе команды СНГ, также выигрывала 4 медали чемпионатов Европы, но уже в составе советской и российской сборных. Она начала тренерскую карьеру в Курске, после чего переехала в Польшу. В 2021–2024 годах Шакирова возглавляла мужской клуб «Актобе» из Казахстана, под ее руководством он впервые в истории завоевал бронзовые медали Национальной лиги.

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#Омск#Омская область#Спортивные соревнования#Спортсмены#Новости#Баскетбол#Тренер#Главный тренер#Анастасия Баянова#Олимпийский спорт#Спортивные клубы
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