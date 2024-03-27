Тренером омской баскетбольной команды станет олимпийская чемпионка Элен Шакирова

Элен Шакирова стала олимпийской чемпионкой Барселоны-1992 в составе команды СНГ, также выигрывала 4 медали чемпионатов Европы, но уже в составе советской и российской сборных. Она начала тренерскую карьеру в Курске, после чего переехала в Польшу. В 2021–2024 годах Шакирова возглавляла мужской клуб «Актобе» из Казахстана, под ее руководством он впервые в истории завоевал бронзовые медали Национальной лиги.