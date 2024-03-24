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Posted Сегодня, 13:13

Published Сегодня, 13:13

Modified Сегодня, 13:15

Updated Сегодня, 13:15

иллюстрация

Белочки довольны. В Омском парке «Зеленый остров» появились автоматы с кормом

24 марта 2024, 13:13
Фото: 1MI
иллюстрация

Омский парк «Зеленый остров» обустроил автоматы с кормом для белок

Пока что на весь парк всего две вендинговые машины, но все может измениться.

Информация о необычном нововведении появилась сегодня, 24 марта в одном из региональных Telegram-каналов. Подобное решение напрашивалось давно — очень часто животные страдают от «неправильных» лакомств, предлагаемых им людьми.

Как стало известно из разговора корреспондента NGS.55 с представителем администрации парка, инициатива установки автоматов с лакомствами принадлежала руководству парка, а реализовало идею Российское экологическое общество в рамках проекта «Экологическая тропа».

Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом интересном мероприятии, проводимом в парке — 14 марта там состоялась «сходка моржей».

Сходка моржей. Омичей зовут на массовое обливание ледяной водой
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#Омск#Животные#Мероприятия#Новости#Зеленый остров#Илья Скобин
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