Белочки довольны. В Омском парке «Зеленый остров» появились автоматы с кормом

Posted Сегодня, 13:13
Published Сегодня, 13:13
Modified Сегодня, 13:15
Updated Сегодня, 13:15
Информация о необычном нововведении появилась сегодня, 24 марта в одном из региональных Telegram-каналов. Подобное решение напрашивалось давно — очень часто животные страдают от «неправильных» лакомств, предлагаемых им людьми.
Как стало известно из разговора корреспондента NGS.55 с представителем администрации парка, инициатива установки автоматов с лакомствами принадлежала руководству парка, а реализовало идею Российское экологическое общество в рамках проекта «Экологическая тропа».
Напомним, ранее Город55 сообщал и о другом интересном мероприятии, проводимом в парке — 14 марта там состоялась «сходка моржей».