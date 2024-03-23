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Posted Сегодня, 07:15

Published Сегодня, 07:15

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Updated Сегодня, 07:17

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СМИ сообщили о задержании предполагаемых причастных к теракту в Подмосковье

23 марта 2024, 07:15
Фото: 1MI
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Официально эту информацию пока не подтверждали.

В Брянской области, недалеко от поселка Теплый в нескольких километрах от границы с Белоруссией и Украиной, остановили автомобиль с предполагаемыми преступниками, причастными к происшествию в концертном зале «Крокус сити холл». Об этом сообщает телеграм-канал BAZA.

По предварительной информации, в машине было шесть человек. Двоих мужчин удалось задержать, еще четверо сбежали. Все предполагаемые террористы — граждане Таджикистана в возрасте от 21 до 51 года, они были зарегистрированы в Ивановской, Самарской и Ярославской областях. Сейчас с задержанными работают сотрудники спецслужб и устанавливают их причастность к стрельбе. Эту информацию также подтверждают в другом телеграм-канале — «Многонационал». Однако официального подтверждения пока нет.

В министерстве иностранных дел Таджикистана заявили, что не получали от российских властей информацию о причастности граждан республики к теракту 22 марта.

В Брянской области тем временем ограничили движение транспорта на участке трассы «М-3 Украина». В этом районе ищут предполагаемых преступников.

Ранее Город55 рассказывал, что число погибших в результате теракта в подмосковном концертном зале выросло до 83 человек, из низ трое — дети.

Количество жертв в результате теракта в «Крокус Сити Холле» выросло до 83 человек
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