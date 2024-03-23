СМИ сообщили о задержании предполагаемых причастных к теракту в Подмосковье

По предварительной информации, в машине было шесть человек. Двоих мужчин удалось задержать, еще четверо сбежали. Все предполагаемые террористы — граждане Таджикистана в возрасте от 21 до 51 года, они были зарегистрированы в Ивановской, Самарской и Ярославской областях. Сейчас с задержанными работают сотрудники спецслужб и устанавливают их причастность к стрельбе. Эту информацию также подтверждают в другом телеграм-канале — «Многонационал». Однако официального подтверждения пока нет.