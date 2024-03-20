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Posted Сегодня, 07:23

Published Сегодня, 07:23

Modified Сегодня, 07:29

Updated Сегодня, 07:29

иллюстрация

Зарплаты выросли на 25%. Омичам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях

20 марта 2024, 07:23
Фото: Город55
иллюстрация

Стало известно, кому в Омской области платят самую большую зарплату

Высокую зарплату предлагают строителям, менеджерам, мастерам по ремонту и обслуживанию авто, рабочим, администраторам, производственникам, специалистам по стратегии и инвестициям.

Исследователи hh.ru провели анализ и выяснили, как изменились средние предлагаемые зарплаты в Омской области по итогам февраля.

Как оказалось, в регионе зарплаты выросли на 25% по сравнению с февралем 2023 года. В настоящее время средний уровень предлагаемых зарплат в области составляет 50,2 тысячи рублей.

Наиболее высокие зарплаты предлагают следующим специалистам:

  • из сфер добычи сырья — 139,2 тысячи рублей в среднем;
  • сельского хозяйства — 132,4 тысячи рублей;
  • по транспорту, логистике и перевозкам — 105 тысяч рублей.
средние зарплаты в регионесредние зарплаты в регионе
средние зарплаты в регионе
Фото: Служба исследований hh.ru

В списке аутсайдеров оказались специалисты из ресторанно-гостиничной сферы и кадры из сферы образования. Им предлагают около 34 тысяч рублей.

Ранее SuperJob проанализировал вакансии фармацевтов и провизоров в Омске. Зарплаты начинаются от 30 тысяч рублей, для кандидатов с опытом от года могут предложить до 40 тысяч. Специалисты с глубокими знаниями ассортимента и опытом работы от 2 лет могут рассчитывать на 40-60 тысяч. А фармацевты с высшим образованием и опытом от 3 лет могут получать от 60 до 85 тысяч в месяц.

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