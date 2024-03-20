Зарплаты выросли на 25%. Омичам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях

Ранее SuperJob проанализировал вакансии фармацевтов и провизоров в Омске. Зарплаты начинаются от 30 тысяч рублей, для кандидатов с опытом от года могут предложить до 40 тысяч. Специалисты с глубокими знаниями ассортимента и опытом работы от 2 лет могут рассчитывать на 40-60 тысяч. А фармацевты с высшим образованием и опытом от 3 лет могут получать от 60 до 85 тысяч в месяц.