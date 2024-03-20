Зарплаты выросли на 25%. Омичам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Исследователи hh.ru провели анализ и выяснили, как изменились средние предлагаемые зарплаты в Омской области по итогам февраля.
Как оказалось, в регионе зарплаты выросли на 25% по сравнению с февралем 2023 года. В настоящее время средний уровень предлагаемых зарплат в области составляет 50,2 тысячи рублей.
Наиболее высокие зарплаты предлагают следующим специалистам:
В списке аутсайдеров оказались специалисты из ресторанно-гостиничной сферы и кадры из сферы образования. Им предлагают около 34 тысяч рублей.
Ранее SuperJob проанализировал вакансии фармацевтов и провизоров в Омске. Зарплаты начинаются от 30 тысяч рублей, для кандидатов с опытом от года могут предложить до 40 тысяч. Специалисты с глубокими знаниями ассортимента и опытом работы от 2 лет могут рассчитывать на 40-60 тысяч. А фармацевты с высшим образованием и опытом от 3 лет могут получать от 60 до 85 тысяч в месяц.