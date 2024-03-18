Житель села Лузино выиграл квартиру в социальной акции «Выбирай Россию»

Олег Цепелев из села Лузино Омской области работает в компании «Продо Омский бекон» ИТ-специалистом. Мужчина поучаствовал в социальной акции «Выбирай Россию» и стал одним из счастливчиков — обладателем новой квартиры. Олег признался, что до сих пор полностью не осознает произошедшее, ведь изначально на выигрыш даже не надеялся.