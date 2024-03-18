Житель села Лузино выиграл квартиру в социальной акции «Выбирай Россию»

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Олег Цепелев из села Лузино Омской области работает в компании «Продо Омский бекон» ИТ-специалистом. Мужчина поучаствовал в социальной акции «Выбирай Россию» и стал одним из счастливчиков — обладателем новой квартиры. Олег признался, что до сих пор полностью не осознает произошедшее, ведь изначально на выигрыш даже не надеялся.
«Шанс на победу был очень маленький, но нам повезло. Это для меня первый случай. Я, наверное, купил всего 3 лотерейных билета за всю жизнь. В мелких акциях что-то мог выигрывать, но серьезных призов никогда не получал. Мы просто взяли купон, проголосовали и зарегистрировали его», — рассказал победитель.
Супруга Олега Цепелева, Александра, также отметила, что не строила ожиданий, а просто шла отдать свой гражданский долг — проголосовать. Возможность попытать удачу была, скорее, приятным дополнением.
«В нашем случае удача нам улыбнулась. Мы никогда не верили, всегда такое случалось с кем-то, где-то, но не с нами. А в этот раз повезло! Сейчас телефон не умолкает: и пишут, и звонят. Друзья даже не верили сначала, говорили, что такого не может быть, а теперь убедились, что на самом деле это все правда», — поделилась жена.
Выигранную квартиру семья планирует отдать дочери, которая сейчас учится в 8 классе и планирует поступать в университет.
«Квартира станет весомым подспорьем ребенку, чтобы не ездить каждый раз в Лузино, будет жить и учиться в городе, в своей квартире», — заключили родители.
Дополнительная информация: Акция проводится в рамках проекта «РОССИЯ — МОЯ СТРАНА». «Период проведения акции с 22.01.2024 г по 19.04.2024 г. урегулирован ст. 1055 ГК РФ. Количество призов ограничено. Определение победителей прошло 15–17 марта 2024 г. Организатор — Омский фонд РСП». Подробности на сайте организаторов и на сайте 12 канала. По всем вопросам звоните по номеру обратной связи организатора: 8 (901) 262-96-27.