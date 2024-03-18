На 74-м году жизни скончался спортивный журналист и судья Александр Мулик

До начала карьеры судьи и журналиста, Александр Мулик занимался спортивной ходьбой участвовал в турнирах разных уровней, неоднократно становился победителем и призером международных, всероссийских и всесоюзных соревнований. После завершения карьеры спортсмена, стал судьей международной категории и тренером, а после освещал спортивные мероприятия Омской области.