На 74-м году жизни скончался спортивный журналист и судья Александр Мулик

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Сегодня, 18 марта, на 74-м году жизни скончался Александр Мулик — судья международного класса по легкой атлетике, мастер спорта СССР, а также спортивный журналист и ведущий спортивно-культурных спартакиад. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.
«Многие годы Александр Леонтьевич был голосом самых крупных спортивных событий Омской области. Без его участия не обходились ни одни соревнования областного, регионального и всероссийского уровня», — рассказали в региональном министерстве спорта.
До начала карьеры судьи и журналиста, Александр Мулик занимался спортивной ходьбой участвовал в турнирах разных уровней, неоднократно становился победителем и призером международных, всероссийских и всесоюзных соревнований. После завершения карьеры спортсмена, стал судьей международной категории и тренером, а после освещал спортивные мероприятия Омской области.
«Для всех своих коллег — тренеров и журналистов — Александр Леонтьевич всегда был открытым и добродушным человеком, готовым в любой момент прийти на помощь», — поделился спортивный журналист Андрей Чижов на странице регионального Клуба спортивных журналистов.
Прощание состоится 20 марта по адресу: ул. Партизанская, 20, точное время еще неизвестно.
Город55 приносит соболезнования родным и близким Александра Мулика.