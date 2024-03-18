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Published Сегодня, 09:27

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Updated Сегодня, 10:14

На 74-м году жизни умер спортивный судья и журналист Александр Мулик

На 74-м году жизни скончался спортивный журналист и судья Александр Мулик

18 марта 2024, 09:27
Фото: Клуб спортивных журналистов. Омская область

На 74-м году жизни умер спортивный судья и журналист Александр Мулик

Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Сегодня, 18 марта, на 74-м году жизни скончался Александр Мулик — судья международного класса по легкой атлетике, мастер спорта СССР, а также спортивный журналист и ведущий спортивно-культурных спартакиад. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

«Многие годы Александр Леонтьевич был голосом самых крупных спортивных событий Омской области. Без его участия не обходились ни одни соревнования областного, регионального и всероссийского уровня», — рассказали в региональном министерстве спорта.

До начала карьеры судьи и журналиста, Александр Мулик занимался спортивной ходьбой участвовал в турнирах разных уровней, неоднократно становился победителем и призером международных, всероссийских и всесоюзных соревнований. После завершения карьеры спортсмена, стал судьей международной категории и тренером, а после освещал спортивные мероприятия Омской области.

«Для всех своих коллег — тренеров и журналистов — Александр Леонтьевич всегда был открытым и добродушным человеком, готовым в любой момент прийти на помощь», — поделился спортивный журналист Андрей Чижов на странице регионального Клуба спортивных журналистов.

Прощание состоится 20 марта по адресу: ул. Партизанская, 20, точное время еще неизвестно.

Город55 приносит соболезнования родным и близким Александра Мулика.

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#Омск#Омская область#Спортивные соревнования#Смерть человека#Смерть#Новости#Легкая_атлетика#Судья#Судьи#Анастасия Баянова#Олимпийский спорт
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