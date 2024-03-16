Жительница Омской области совратила 15-летнего одноклассника своего сына

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
На жительницу Омской области завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Развратные действия». Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
Установлено, что летом прошлого года женщина занялась сексом с 15-летним одноклассником своего сына, когда ее муж уехал на вахту. Однако скрыть связь не удалось: во время близости в незапертый дом вошла соседка.
«Местная 38-летняя жительница соблазнила 15-летнего одноклассника своего сына. Сначала она вела с ним интимную переписку, потом предложила заняться сексом. Их застала соседка во время соития, они не закрыли дверь. В итоге узнала вся деревня», — рассказал источник «РИА Новости».
По факту произошедшего было возбуждено дело. Суд приговорил женщину к 1,5 годам ограничения свободы. Что произошло с ее семейной жизнью после инцидента — остается загадкой.
Ранее Омский районный суд приговорил к лишению свободы экс-депутата Алексея Анищенко и его жену Ольгу за съемку порно с детьми.