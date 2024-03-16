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Жительница Омской области совратила одноклассника своего сына и попала под суд

Жительница Омской области совратила 15-летнего одноклассника своего сына

16 марта 2024, 10:40
Фото: 1MI

Жительница Омской области совратила одноклассника своего сына и попала под суд

Преступление произошло в Азовском районе прошлым летом, когда муж женщины уехал на вахту.

На жительницу Омской области завели уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста» и «Развратные действия». Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

Установлено, что летом прошлого года женщина занялась сексом с 15-летним одноклассником своего сына, когда ее муж уехал на вахту. Однако скрыть связь не удалось: во время близости в незапертый дом вошла соседка.

«Местная 38-летняя жительница соблазнила 15-летнего одноклассника своего сына. Сначала она вела с ним интимную переписку, потом предложила заняться сексом. Их застала соседка во время соития, они не закрыли дверь. В итоге узнала вся деревня», — рассказал источник «РИА Новости».

По факту произошедшего было возбуждено дело. Суд приговорил женщину к 1,5 годам ограничения свободы. Что произошло с ее семейной жизнью после инцидента — остается загадкой.

Ранее Омский районный суд приговорил к лишению свободы экс-депутата Алексея Анищенко и его жену Ольгу за съемку порно с детьми.

Омский суд вынес приговор экс-депутату и его жене за съемку порно с детьми
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#Омск#Омская область#Суд#Дети#Наказание#Новости#Анастасия Баянова#Совращение#Совратила#Совращение малолетних
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