Омский суд вынес приговор экс-депутату и его жене за съемку порно с детьми

С учетом всех имеющихся доказательств, Омский районный суд Омской области приговорил жену экс-депутата к 5 годам лишения свободы, а самого Алексея Анищенко к 4 годам и 6 месяцам. Однако наказание для женщины пришлось отсрочить, так как у нее есть ребенок младше 14 лет.