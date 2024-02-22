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Омский суд вынес приговор семье бывшего депутата за съемку детского порно

Омский суд вынес приговор экс-депутату и его жене за съемку порно с детьми

22 февраля 2024, 10:55
Фото: 1MI

Омский суд вынес приговор семье бывшего депутата за съемку детского порно

Женщину приговорили к 5 годам лишения свободы, а мужчину — к 4 годам и 6 месяцам.

Решение по делу вынес Омский районный суд. Супружеская пара из села Покровского обвинялась сразу по трем статьям: ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 134, п. «б» ч. 2 ст. 242.1 и п. «а, б» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ.

В ходе следствия было установлено, что экс-депутат Алексей Анищенко и его жена Ольга снимали порнографию с участием несовершеннолетних с ноября 2020 по апрель 2021 года. Женщина совершала действия сексуального характера с девочками, а мужчина снимал это на камеру.

В итоге у пары удалось обнаружить более 80 гигабайт фото и видео порнографического характера, позже их деятельность подтвердили и сельчане. Отметим, что ни Алексей, ни Ольга так и не признали вину в произошедшем.

С учетом всех имеющихся доказательств, Омский районный суд Омской области приговорил жену экс-депутата к 5 годам лишения свободы, а самого Алексея Анищенко к 4 годам и 6 месяцам. Однако наказание для женщины пришлось отсрочить, так как у нее есть ребенок младше 14 лет.

80 гигабайт порно. Дело омского депутата с интересным увлечением передадут в суд
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