Омский суд вынес приговор экс-депутату и его жене за съемку порно с детьми

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Решение по делу вынес Омский районный суд. Супружеская пара из села Покровского обвинялась сразу по трем статьям: ч. 1 ст. 135, ч. 2 ст. 134, п. «б» ч. 2 ст. 242.1 и п. «а, б» ч. 2 ст. 242.2 УК РФ.
В ходе следствия было установлено, что экс-депутат Алексей Анищенко и его жена Ольга снимали порнографию с участием несовершеннолетних с ноября 2020 по апрель 2021 года. Женщина совершала действия сексуального характера с девочками, а мужчина снимал это на камеру.
В итоге у пары удалось обнаружить более 80 гигабайт фото и видео порнографического характера, позже их деятельность подтвердили и сельчане. Отметим, что ни Алексей, ни Ольга так и не признали вину в произошедшем.
С учетом всех имеющихся доказательств, Омский районный суд Омской области приговорил жену экс-депутата к 5 годам лишения свободы, а самого Алексея Анищенко к 4 годам и 6 месяцам. Однако наказание для женщины пришлось отсрочить, так как у нее есть ребенок младше 14 лет.