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Published Сегодня, 20:26

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

иллюстрация

Вот это новости. В России с продлением «Семейной ипотеки» поднимется спрос на жилье

13 марта 2024, 20:26
Фото: Город55
иллюстрация

В России с продлением «Семейной ипотеки» поднимется спрос на жилье

Эксперты высказались по поводу того, что ждет рынок недвижимости после продления программы.

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявлял в конце февраля о продлении «Семейной ипотеки». Издание newia.ru выяснило, как эта тенденция скажется на темпах строительства жилья.

Об этом порассуждала основательница агентства недвижимости Development Estate Анастасия Афанасьева. По мнению экспертов, кстати, программа «Семейной ипотеки» будет иметь дифференцированную процентную ставку в зависимости от количества и возраста детей.

По мнению Афанасьевой, продление ипотеки хорошо скажется на работе строительных компаний. Также с соответствующим решением Правительства РФ поднимется спрос на жилье.

Вице-президент Ассоциации юристов Владимир Кузнецов отметил, что у россиян будет интерес к недвижимости еще до 2030 года. Возможно, он даже может увеличиться. При этом, как считает эксперт, неосновательного роста цен можно не бояться — этого не случится при продлении «Семейной ипотеки».

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#Общество#Недвижимость#Омск#Омская область#Россия#Жилье#Новости#Алина Ясинская#Семейная ипотека
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