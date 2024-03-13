Вот это новости. В России с продлением «Семейной ипотеки» поднимется спрос на жилье

Вице-президент Ассоциации юристов Владимир Кузнецов отметил, что у россиян будет интерес к недвижимости еще до 2030 года. Возможно, он даже может увеличиться. При этом, как считает эксперт, неосновательного роста цен можно не бояться — этого не случится при продлении «Семейной ипотеки».