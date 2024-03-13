Вот это новости. В России с продлением «Семейной ипотеки» поднимется спрос на жилье

Posted Сегодня, 20:26
Published Сегодня, 20:26
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
Президент Российской Федерации Владимир Путин объявлял в конце февраля о продлении «Семейной ипотеки». Издание newia.ru выяснило, как эта тенденция скажется на темпах строительства жилья.
Об этом порассуждала основательница агентства недвижимости Development Estate Анастасия Афанасьева. По мнению экспертов, кстати, программа «Семейной ипотеки» будет иметь дифференцированную процентную ставку в зависимости от количества и возраста детей.
По мнению Афанасьевой, продление ипотеки хорошо скажется на работе строительных компаний. Также с соответствующим решением Правительства РФ поднимется спрос на жилье.
Вице-президент Ассоциации юристов Владимир Кузнецов отметил, что у россиян будет интерес к недвижимости еще до 2030 года. Возможно, он даже может увеличиться. При этом, как считает эксперт, неосновательного роста цен можно не бояться — этого не случится при продлении «Семейной ипотеки».