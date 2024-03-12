Решают проблемы. В России взлетел спрос на автокредиты и скатилась ипотека

Posted Сегодня, 13:58
Published Сегодня, 13:58
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Издание newia.ru пишет про спрос на ипотеку в 2024 году. По информации аналитиков Frank RG, за февраль и март 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов упал до минимального уровня.
Показатель оказался равен ниже 600 млрд рублей. Это наименьший результат за последние четыре года. В начале пандемии, в 2020 году, выдача была на уровне 498,5 млрд рублей, привели в пример эксперты.
Тенденция на снижение средней суммы ипотечного кредита продолжается. В январе 2024 года показатель был больше на 3%. Теперь же он составляет 3,89 млн рублей.
Чтобы снизить число заявок на ипотеку и уменьшить движение ипотечного рынка недвижимости, правительство РФ и Центробанк внедряют разные методы. Допустим, снижают максимальный размер кредита по государственной программе под 8%, а также повышают минимальный первоначальный взнос с 20% до 30%.
Крупные банки делают так, чтобы ипотека была выгоднее тем, кто приобретает квартиры у партнеров банка-застройщиков.
Что касается спроса на автокредиты в 2024 году, то здесь идет рост выданных займов. Спрос увеличился на 116% в сравнении с прошедшим годом. Это связано с нововведениями в законодательстве. Они касаются растаможивания авто.