В Омске стартовало голосование за звание «народного предпринимателя»

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
Жители региона могут поддержать одного из представителей малого и среднего бизнеса, кто подал заявку на участие на сайте предпринимательгорода.рф. А если подходящего конкурсанта не оказалось, можно самостоятельно предложить кандидатуру в специальном разделе сайта до 31 марта.
Напомним, учредителями Премии является Министерство экономики Омской области, Центр «Мой бизнес», Омское отделение Сбербанка и Омское региональное отделение «Опоры России». Главная цель проекта — выявить и отметить ярких предпринимателей, которые смогли создать и развить успешный бизнес в нашем регионе и многое делают для того, чтобы он развивался.
Голосовать можно вплоть до церемонии награждения, которая пройдет в конце мая.
Для этого нужно в разделе «Номинанты», выбрать участника и нажать кнопку «Проголосовать». Автоматическая система перенаправит в специальный Телеграм-канал, где потребуется ввести свой номер телефона. И если он ранее не был задействован в голосовании, результат будет зафиксирован.
Подать заявку на участие в Премии «Предприниматель ГОроДА-2024» может микро-, малый и средний бизнес, осуществляющий деятельность на территории Омска и Омской области. Для этого нужно на сайте https://предпринимательгорода.рф заполнить анкету до 31 марта и активно следить за новостями.
Информационные партнеры Премии портал Оm1, Омское областное телевидение 12 канал, издание «Город 55», Омский медиа-холдинг и радио Сибирь в Омске.