В Омске стартовало голосование за звание «народного предпринимателя»

Для этого нужно в разделе «Номинанты», выбрать участника и нажать кнопку «Проголосовать». Автоматическая система перенаправит в специальный Телеграм-канал, где потребуется ввести свой номер телефона. И если он ранее не был задействован в голосовании, результат будет зафиксирован.