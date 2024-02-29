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Сельским учителям с марта в два раза увеличат выплаты за классное руководство

29 февраля 2024, 10:37
Фото: 1MI
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Размер выплаты будет составлять 10 тысяч рублей.

Классным руководителям и кураторам групп в колледжах с 1 марта в два раза увеличат выплаты за классное руководство — до 10 тысяч рублей. Мера поддержки коснется педагогов, работающих в селах и небольших городах с населением до 100 тысяч человек. Об этом заявил сегодня, 29 февраля, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Также планируется ввести новую выплату для завучей.

«С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату 5000 рублей для всех советников директоров школ по воспитанию в школах и колледжах», — рассказал президент.

Владимир Путин отметил, что в стране есть проблема с устройством детей в школы и детские сады, и сообщил о планах по строительству новых образовательных учреждений.

Путин рассказал о планах по строительству сотен новых школ и детских садов
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#Образование#Школа#Владимир Путин#Путин#Выплаты#Омская школа#Президент#Евгений Игишев#Класс
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