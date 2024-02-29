Сельским учителям с марта в два раза увеличат выплаты за классное руководство

Классным руководителям и кураторам групп в колледжах с 1 марта в два раза увеличат выплаты за классное руководство — до 10 тысяч рублей. Мера поддержки коснется педагогов, работающих в селах и небольших городах с населением до 100 тысяч человек. Об этом заявил сегодня, 29 февраля, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.