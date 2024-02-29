Сельским учителям с марта в два раза увеличат выплаты за классное руководство

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Классным руководителям и кураторам групп в колледжах с 1 марта в два раза увеличат выплаты за классное руководство — до 10 тысяч рублей. Мера поддержки коснется педагогов, работающих в селах и небольших городах с населением до 100 тысяч человек. Об этом заявил сегодня, 29 февраля, президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Также планируется ввести новую выплату для завучей.
«С 1 сентября 2024 года предлагаю ввести федеральную выплату 5000 рублей для всех советников директоров школ по воспитанию в школах и колледжах», — рассказал президент.
Владимир Путин отметил, что в стране есть проблема с устройством детей в школы и детские сады, и сообщил о планах по строительству новых образовательных учреждений.